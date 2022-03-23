İslamiyet ile yeşeren Türkiye’nin büyüklüğü... Zelenskiy’den hakaret, Erdoğan’dan merhamet!

NATO ve ABD’nin gaz vermesiyle Rusya ile sonu savaşla sonuçlanan mücadeleye tutuşan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a galiz hakaretler ettiği ve Türk milletiyle kendince dalga geçtiği küstah görüntüleri yeniden gündeme geldi.

Erdoğan ve Türk milletine galiz hakaretlerde bulundu

Soytarılık yapan Zelenskiy, ülke yönetimine geçmeden önce ülkenin en popüler komedi programı olan ‘Veçernıy Kvartal’da ‘Türk Mahallesi’ adıyla yaptıkları küstah şovunu ‘Haremler yaşasın’ diyerek açmıştı. Daha sonra Zelenskiy, “Erdoğan, bıyıklı hamamböceği. Bizi hapse atacaklarını mı sanıyorsunuz? En fazla 300 kırbaç cezası keserler” dediği ve bu sözlerini ‘ağır siyasi espri’ olarak nitelendirmişti.

Soytarıdan 'kahraman' çıkarma çabası

Zelenskiy skandal şovunda ayrıca Türk milletiyle de dalga geçmişti. Skandal görüntüler Ukrayna-Rusya savaşanın yaşandığı günümüzde yeniden sosyal medyada gündeme gelirken, Erdoğan liderliğindeki Türkiye’nin zor duruma düşen Zelenskiy’e karşı intikamcı bir tavır sergilemeden, Ukrayna halkına yaptığı yardımlar ve verdiği dest