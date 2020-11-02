İslam’ın yayılması Batı’yı bitirecektir

Hasan Eğrigöz Ankara

İslam düşmanlığı ve Müslümanlara yönelik nefretin Avrupa’daki merkezi haline gelen Fransa’da, skandal adımlar atılmaya devam ediliyor. Ülkede faaliyet gösteren bir market, başörtülülerin alışveriş yapmasını yasaklama kararı alırken, Avrupa’da son dönemde giderek artan İslam’a ve Peygamberimiz Hz. Muhammed’e yönelik hakaretlere bir yenisi daha eklendi. Danimarka’da aşırı sağcı Yeni Sağ Partisi, web sitesinde “Danimarka gazetelerinde Charlie Hebdo’nun çizimleriyle reklam yayınlamak” için bir bağış toplama etkinliği başlattı.

Korkuları yeni değil

Konuya ilişkin Akit’e konuşan Din Bir-Sen Genel Başkanı Yusuf Özdemir, şunları ifade etti: “Avrupa’daki islam düşmanlığı yeni değil ama Fransa’nın yapmış olduğu İslamofobi ile ilgili faaliyetler, İslam’ın orada yayılması endişesini taşıyor onlar açısından. İslam medeniyetinin yayılması onların bitişini gösterecektir. Bunu engellemek için sürekli ırkçılık üzerinden İslam’ı terörizmle ve farklı bir kategoride göstererek kendi içinde çok inanç değerleri üzerinde farklılık gösterip, İslamofobiyi daha da yaygınlaştırmak istiyorlar.”

Kenetleneceğiz

İnanç Özgürlüğü Platformu Başkanı İbrahim Gökdemir de şu değerlendirmede bulundu: “Tarih boyunca Batı medeniyetinde emperyalizmi temsil eden ülkeler, İslam’a saldırmıştır. Bugün de Fransa’nın başlatmış olduğu islam düşmanlığı, Hollanda ile beraber zirveye taşındı. Her fırsatta özgürlüklerden, insan haklarından bahseden sözde uygar Batı, yüzyıllardır İslam düşmanlığını aksatmadan sürdürüyor. Faşistlik onlarda genetik. Bu durum, Müslümanların birlik-beraberlik içerisinde yeniden kendi değerlerine sahip çıkmaya sebep olacak. Bir araya gelecek, kutsallarına yapılan saldırı daha çok kenetleyecek ve yeniden uyanışa geçecekler.”