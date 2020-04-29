İslâm’ın hükümleri çağa göre değişmez

Resul Ekrem Şahan Ankara

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın Kur’an-ı Kerim’den ayetler okumasından rahatsız olan birçok grup, baro ve siyasetçilere STK’lardan tepkiler yükseldi. Adana Sivil İnisiyatif Meclisi (ASİM) Başkanı Mahmut Eraslan: “İpleri kimin elinde olduğu herkesçe malum olan birtakım güruhlar peş peşe yaptıkları açıklamalarla hem değerlerimize hakaret etmiş hem de bir iffetsizliği çok doğal, hayatın olağan akışında olması gereken bir mesele gibi göstermeye devam etmişlerdir. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, söyledikleri doğrudur. Eşcinsellik nesli ve aileyi mahveder. Eşcinsellikle nesil de toplumlarda aile de korunamaz” diye konuştu.

Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz: “Erbaş’ın hutbesinde yer alan söylemleri, dini mevzulara tamamen yabancı olanların algılarının, zanlarının ötesindedir. Zira Sayın Erbaş’ın beyanı kişisel bir açıklama değildir, bizzat Kur’an’ın beyanıdır. Hâlâ ‘çağlar ötesinden’ gibi deyimler kullanarak İslam’ı nerede ve nasıl gördüklerini gayet açık beyan eden bu zihniyete denecek tek bir söz vardır. O da bu bir görüş beyanı değil sadece İslam düşmanlığını ifade hezeyandır. Kendi dini kimliği ile hâlâ barışamamış ve İslam dinini aşağılamak için her fırsatı kullananlar bilmelidirler ki bu millet İslam’dır ve ahlaki hassasiyetleri hiçbir çağda değişmeyecek, değiştirilemeyecektir” şeklinde konuştu.