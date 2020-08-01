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İslamic Relief'den Suriye'de 70 bin kişiye kurban eti

Yeniakit Publisher
2020-08-01 12:02:36 -
İslamic Relief'den Suriye'de 70 bin kişiye kurban eti

İDLİB (AA) - Uluslararası İslami Yardım Vakfı (İslamic Relief), iç savaşın devam ettiği Suriye'de 70 bin kişiye kurban eti ulaştıracak.

İslamic Relief Türkiye Basın Koordinatörü Mecdi Salmanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'de kurban kesimlerine başladıklarını söyledi.

Selmanoğlu, Suriye'ye 2 bin 500 kurban bağışının yapıldığını, İdlib ilinde zorla yerinden edilen sivillerin sığındığı Harim, Kefer Yahmoul, Derkuş, Harim gibi kamplarla Halep'in Azez ilçesinde 11 farklı kampa kurban eti ulaştırmaya başladıklarını dile getirdi.

Bayram sonuna kadar 70 bin kişiye kurban eti ulaştırmış olacaklarını kaydeden Selmanoğlu, Suriye'de 9 yıldır iç savaştan etkilenen bölgelerle, yerinden edilenlerin yaşadığı kamplarda yardım faaliyetlerine devam ettiklerini anlattı.

Selmanoğlu, yardıma muhtaç bölgelerdeki sivillere yardımlarının devam edeceği bilgisini paylaştı.

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