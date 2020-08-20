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Gündem İslam'ı ve Allah'ı alaya alan laikçi ayyaş kafadan alçak hakaret!
Gündem

İslam'ı ve Allah'ı alaya alan laikçi ayyaş kafadan alçak hakaret!

Sosyal medyada dolaşan ve görüntülerin nerede çekildiği henüz öğrenilemeyen bir videoda, laikçi ayyaş kafalar tarafından İslam ve Allah ile alçakça alay edildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-20 00:20:00 -

 yeniakit.com.tr 

Kimliği henüz belirlenemeyen laikçi ayyaş bir şahıs rakı masasında İslam'ı ve ve Allah'ı alaya alan ifadelerde bulundu. 

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Müslümanların değerleriyle dalga geçen rencide eden şahıs, eline rakı bardağını alarak "Tüm güzellikleri biz insanoğlu için yarattın, bizim en sevdiğimiz şeyin bir damlasını bize haram ettin. Bize haram ettiğin o bir damlayı atıyoruz, kalanını helal et ya Rabbi" ifadelerini kullandığı görüldü.

Bu ifadelerin ardından kamera arkasından gülüşen bir grup ise "Amin" diyerek alaya almaya devam etti.

Tepki gösteren vatandaşlar savcılığı göreve çağırdı

Sözkonusu aşağılık videoya sosyal medya kullanıcısı vatandaşlardan büyük tepki geldi. Yüzde 99'u Müslüman olan bir milletin dini değerlerini alaya alan, rencide eden ve hakaretlerde bulunan bu gruba tepki gösteren vatandaşlar, savcılığı göreve davet etti.

 

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