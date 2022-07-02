  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kültür - Sanat İslami Vakıflar İdaresi: Kıble Mescidi'nin altındaki Kadim Aksa'nın sütunlarındaki taşlar dökülüyor
Kültür - Sanat

İslami Vakıflar İdaresi: Kıble Mescidi'nin altındaki Kadim Aksa'nın sütunlarındaki taşlar dökülüyor

Kudüs'teki İslami Vakıflar İdaresi, Mescid-i Aksa içinde yer alan yapılardan Kıble Mescidi'nin alt katındaki Kadim Aksa Mescidi'nin sütunlarından taşların düştüğünü açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-07-02 08:15:00 -
İslami Vakıflar İdaresi: Kıble Mescidi'nin altındaki Kadim Aksa'nın sütunlarındaki taşlar dökülüyor

İslami Vakıflar İdaresi konuya dair yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, Kıble Mescidi'nin alt katında yer alan Kadim Aksa Mescidi'nin sütunlarından taşların düşmeye devam ettiği ve nedeninin henüz bilinemediği belirtildi.

Açıklama, "İsrail'den, uzman bir ekibin Mescid-i Aksa'nın güney duvarı çevresinde yapılan kazıları incelemesine izin vermesi talep edildi ancak İsrail bizi oyalıyor."

ifadeleri kullanıldı.

İdare, sosyal medya hesabından Kadim Aksa Mescidi'nin sütunlarından düşen taşların fotoğraf ve videolarını paylaştı.

İsrail makamlarından konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kudüs'teki dini mercilerden "İslami Vakıflar, Din İşleri ve Kutsal Mekanlar Meclisi", 23 Haziran'da yaptığı açıklamada İsrail'in, Mescid-i Aksa çevresindeki kazılarını

derin bir endişeyle takip ettiklerini belirtmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23