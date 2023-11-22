İslâmî STK’lardan siyoniste lânet: Gazze’de insanlık katlediliyor

MUHAMMET KUTLU ANKARA

Siyonist terör devleti İsrail’in Gazze’deki mazlumlara yönelik başlattığı soykırım saldırıları 46’ıncı günü geride bırakırken, sivil toplum kuruluşlarından barbarlara tepkiler de sürüyor. Akit’e açıklamada bulunan Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız, katil İsrail ordusunun, Gazze’de binlerce hasta ile yerinden edilmiş sivilin bulunduğu hastanelere, okullara ve ibadethanelere düzenlenen saldırıları lanetledi. Siyonist rejimin vahşette sınır tanımadığını ifade eden Yıldız, “Hastaneleri vurmak, hastanelere, okullara, ibadethanelere saldırmak, buralara sığınan yüzlerce insanı katletmek barbarlıktır, vahşettir. Mazlum Gazze halkı hayat hakkı istiyor, huzur istiyor. Barış ve huzurun tek yolu, Siyonistlerin işgali sona erdirmesi, emperyalist azgınların, destekçilerinin işgalcilerin Gazze’den, Filistin’den defolup gitmesidir” dedi.

Mazlumların yanında işgalci çetenin karşısındayız

Yıldız, “İşgalci rejim, neden olduğu zulmün sonuçlarını er ya da geç yaşayacaktır. Barış ve huzuru tesis etmenin tek yolu siyonist rejimin saldırılarına son vermesi ve işgal ettiği yerlerden çekilmesidir. Gazze halkının soykırıma karşı kendisini savunma hakkı meşrudur. Filistinli kardeşlerimizin meşru mücadelesini destekliyoruz. Haklı mücadelesinde mazlum Filistin’in yanında, işgalci Siyonist çetenin karşısındayız” şeklinde konuştu.

Bu vahşi savaşta bütün insanlık katlediliyor

Özerk Diyanet Vakıf Çalışanları Birliği Sendikası (DİNBİRSEN) Genel Başkanı Yusuf Özdemir de, “Siyonist barbarlar, kendi sahte dünyaları için masum insanları vahşice katlediyorlar. Gelmiş geçmiş ırkların ve milletlerin içerisinde en vahşisi bunlar. Bunların dayatmış olduğu bugünkü dünya nizamı içinde, Yahudiliği kullanarak, Tevrat’ı kullanarak, Tevrat’ta olmayan ifadelerle insanları kandırarak kendi nizamlarını sürdürüyorlar. ‘Biz kapitalizmin uşağıyız, sömürgeciyiz. Menfaatimiz için insanlığı da öldürürüz, bu uğurda kendi ırklarımızı da öldürürüz’ diyemiyorlar ama dini kullanmaya devam ediyorlar.

Bütün insanlık bu soykırıma dur demelidir

Bugün, hangi din, hangi dil, hangi ırka mensup olursa olsun, bütün insanların bir araya gelip, bu soykırıma, bu katliamlara dur demelidir. Yapılması gereken budur. Ama şimdiye kadar yaşanan gelişmelerle, insanlığın sınıfta kaldığını görüyoruz. Dünyada bütün düşünceler iflas etti. Aslolan İslam düşüncesidir. O ortaya çıktı. İnşallah bir dokunuşla yeryüzünde belki de insanların İslamla müşerref olmasının yolu açılmıştır. Bu düşüncelerle Siyonist barbarların Gazzeli, Filistinli mazlumlara yönelik vahşi saldırılarını lanetliyoruz. Bu vahşi savaşta yalnızca Filistinli mazlumlar değil bütün insanlık katlediliyor. Hayvanatın dahi bir merhamet sınırı vardır. Allah’u Teala, Kur’an’da bazı insanların aşağıların aşağısı, hayvanlardan da aşağı olabileceğini buyuruyor. Bunlar hayvanattan da aşağı seviyelere düşmüş durumdalar” görüşünü dile getirdi.

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