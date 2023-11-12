İslami STK'lar İstanbul sokaklarını böyle inletti! 'Gazze İçin Ayağa Kalk!'

İslami Dayanışma Cemiyeti, İmam Buhari Vakfı, Medeniyet Derneği, Rahmet Derneği, Nebevi Nesil Vakfı, Okur-Der, Siyer Vakfı, Ümmetin Sesi Derneği, Endülüs Derneği, Erdem Vakfı, Gençlik Derneği ve Özgür-Der’in çağrısıyla Fatih Camiinde bir araya gelen duyarlı Müslümanlar İsrail zulmüne dikkat çekmek için Saraçhane’ye yürüdü.

Düzenlenen eylemde Gazze'ye destek sloganları atılırken siyonist İsrail lanetlendi. Yürüyüşte; “Gazze İçin Ayaktayız!”, “Şehitlerimiz Yolumuzun Aydınlığıdır!”, “Siyonist Kuşatmayı Kıran Aksa Tufanına Bin Selam!”, “Kudüs Ümmetin Kalbidir!”, “Cihadsız Bir Toplum Varlığını Sürdüremez!”, “Bütün Çocukları Öldürseniz de Elbet Bir Musa Sağ Kalacak!”, “Aksa’ya Selam Direnişe Devam!”, “Yalnız Allah’a Secde Eden Filistin Halkı Zalimlere Boyun Eğmeyecek!” pankartları taşındı.

Yürüyüş tekbirlerle devam ederken, etkinlikte konuşan Necmettin Irmak mücahidlerin lideri Heniyye'nin Türkiye'ye selamını aktardı.



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Yakın zamanda Hamas lideri Haniye ile görüşme yaptığını hatırlatan Irmak, kendisinden Türkiyeli Müslümanlara selam getirdiğini, bu selamın sadece Haniye’den değil, Gazze’den, tünellerden, Ebu Ubeyde’den, Kassam’dan ve Muhammed Dayf’dan geldiğini söyledi.

Hamas Temsilcisi Talal Nassar ise “Mescid-i Aksa’nın özgürlüğü için başlatılan Aksa Tufanı ile Gazzeli kardeşlerimiz üzerlerine düşeni yapıyorlar, dünya Müslümanlarının da üzerine düşeni yapması gerekiyor. Herkes bulunduğu yerde bu konuyu çeşitli şekillerde gündem etmeli.” dedi.

Nassar, Filistinli Müslümanların malları, canları ve hatta evlatları ile cihad ettiğini söyleyerek diğer coğrafyalardaki Müslümanların da malları ile bu cihadı desteklemesi gerektiğini anlattı. Nassar “Hamas mücahitleri fecr ehlidir. Mescid-i Aksa’ya uzanan bu özgürlük cihadından ilhamla herkes evladını Ebu Ubeyde gibi yetiştirecek örnekler almalı.” ifadelerini kullandı.

Konuşmalar sonrasında Grup Diriliş Vakti ile Grup Yürüyüş Solisti Mehmet Ali Aslan Filistin ezgileri seslendirirken Muhammed Emin Yıldırım’ın duasıyla eylem son buldu.

Eylemin sonunda terör devleti İsrail'in bayrağı yakıldı.