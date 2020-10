İslam’ı sahiplenmek şeref meselemizdir

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi... Leyle-i Mevlid gecesinin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, “Maalesef, İslam ve Müslüman düşmanlığının, Peygamber Efendimiz’e saygısızlığın özellikle Avrupa’daki yöneticiler arasında adeta kanser gibi yayıldığı bir dönemden geçiyoruz” diye konuştu.



Peygambere dil uzatan namussuzlar



Şahsının da hedef alındığını hatırlatan Erdoğan, şunları dile getirdi: “Fransa’da Peygamber Efendimiz’le ilgili çıkan çirkin ve ahlak yoksunu karikatürleri yayınlayan derginin şimdi de kapaktan yayınladığı bir karikatürle şahsımı hedef aldığını duyduk. Ben neyim ki, benim sevgili Peygamberime, Sevgililer Sevgilisine bu denli hakaret eden bu namussuzlarla ilgili benim herhangi bir şey söylememe de gerek yok zaten. Üzüntüm ve öfkem şahsıma yapılan iğrenç saldırıdan değil, aynı mecranın canımızdan aziz bildiğimiz Peygamber Efendimiz’e yönelik terbiyesizliklerin kaynağı olmasındandır.



Hedefleri şahsım değil, dinimiz



Hedefin şahsımız değil, savunduğumuz değerlerimiz olduğunu biliyoruz. Ülkemizde de bunların uzantılarının olduğunu da görüyor ve biliyoruz. İslam ve Türkiye düşmanlarının özgürlük adına girdikleri kin ve nefret bataklığında boğulup gideceklerine inanıyorum. Bunlar Avrupa’nın yeniden barbarlık dönemine geri gidişinin işaretleridir. Fransa ve Avrupa, Macron’un ve onunla aynı zihniyeti taşıyanların bu çirkin politikalarını hak etmiyor. Müslüman ve Türk düşmanlığını, iç politikalarındaki başarısızlıklarını örtmenin kılıfı olarak kullanmaya çalışanlardan, o kirli ellerini mukaddes değerlerimizden çekmelerini istiyoruz.”



Uğruna canımızı veririz



Mekke’ye Medine’ye, Asya’ya, Afrika’ya, Avrupa’ya, tüm dünyaya, tüm zamanlara şeref veren Peygamber Efendimiz’e yapılan saldırılara samimiyetle karşı durmak bizim şeref meselemizdir. Biz, son nefesimizi verdiğimiz gün değil, asıl bu saldırılar karşısında sessiz, tepkisiz kaldığımız, mukabelede bulunmadığımız gün öldük demektir. Türkler, özgürlüğünün sembolü olarak gördükleri ezanı ve bayrağı için gerektiğinde canını veren bir millettir. Biz bunların karşısında mı boynumuzu büküp, susup duracağız? Bunların karşısında mı onurumuzdan vazgeçeceğiz? Bunların karşısında mı yönümüzü başka tarafa çevireceğiz? Birileri böyle yapabilir ama Türk milleti, inancına ve değerlerine yönelik hiçbir saldırı karşısında böyle cibiliyetsiz bir tavır asla takınamaz.”

Suriye’de yeni operasyon sinyali

TBMM Grup Toplantısı’nda dış politika ile terörle mücadeleye de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları dile getirdi: “Suriye topraklarına çöreklenen ama DEAŞ ile bizim kadar mücadelesi olmayan kişiler artık bu orta oyununu bir kenara bırakmalıdır. Türkiye’nin gücü gerekiyorsa Suriye’yi tüm terör örgütlerinden temizlemeye yeterli.



Meşru hakkımızı kullanırız



DEAŞ ile gerçek anlamda yalnızca Türkiye mücadele ediyor. Rusya’nın, İdlib bölgesindeki Suriye Milli Ordusu güçlerinin eğitim merkezine yönelik saldırısı bölgede kalıcı barış ve huzurun istenmediğinin işareti. Bize verilen sözler tutularak buralardaki tüm teröristler belirlediğimiz hattın dışına çıkarılmazsa, ihtiyaç duyduğumuz her an harekete geçmek için meşru sebebe sahip olduğumuzu tekrarlıyorum.” Tüm dinlerin kutsallarına saygı duyduklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: “Batı’ya sesleniyorum, hepsine sesleniyorum, siz değil misiniz, Ruanda’da yüzbinlerce insanı katleden? Milyonlarca Cezayirliyi katleden? Siz katilsiniz, katil.



Yeni haçlı savaşı peşindeler



Bugün hâlâ aynı şeylerin arayışı içerisindesiniz ama kusura bakmayın. Lübnan’a gidiyorsun. Ne işin var senin Lübnan’da? Ne oldu aradığını buldun mu orada? Bulamadın. Niye? Kovdular seni kovdular. Tanındıkça bunlar her yerden kovulacak. Adeta, Haçlı Seferini yeniden başlatmak istiyorlar... Hollanda’da bir müsvedde var ya, adı da güya Özgürlük Partisi, ne özgürlüğü ya, adı özgürlük arkasında ne takarsan var. Halbuki Müslüman’dan terörist olmaz, teröristten de Müslüman olmaz!” Erdoğan, Kafkasya’daki sorunları tatlıya bağlamak için Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştüğünü ve “Samimiyseniz gelin bu işi işbirliğiyle bitirelim” dedi.