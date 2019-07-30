İslami hassasiyetleri gevşetme girişimi! 'Muhafazakar otel' kılıfı altında karma havuz rezaleti

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Yazın gelmesiyle birlikte ailesiyle tatil yapmak isteyen vatandaşlar otellere akın ediyor. İslami çerçevede huzurlu bir tatil geçirmek isteyen muhafazakar aileler, manevi hassasiyetleri dikkate alan otelleri tercih ederken, ‘İslami otelcilik’ kılıfı altında faaliyet gösteren ve ‘daha fazla para kazanma uğruna’ muhafazakar hassasiyetleri çiğneyen otellerin de olduğu öğrenildi.

‘İslami Otel' kılıfı altında karma havuz skandalı

Kendisini 'muhafazakar' olarak lanse eden ve 2017 yılında en iyi alkolsüz aile oteli seçilen Antalya’nın Manavgat ilçesindeki 'Selge Beach Resort' adlı otelde İslami hassasiyetlere çok da önem verilmediği ortaya çıktı. 'İslami otel' adıyla müşteriylerini ağırlayan Selge Beach Resort'a giden manevi hassasiyete sahip vatandaşlar, otele gittiklerinde ise şok eden bir manzaraile karşılaştıkları öğrenildi. Alokollü içeceklerin yasak olduğu otelinde kadın ve erkeklerin kullanımına sunulan karma havuzun da yer aldığı ortaya çıktı. Kadın ve erkeklere özel açık ve kapalı havuzun bulunduğu otelde bunun yanısıra kadın ve erkeklerin birlikte yüzmeleri için ‘karma havuz’ seçeneğinin de sunulması Müslüman Anadolu halkının büyük tepkisini çekti.

Gördüğü manzara karşısında şok oldu

Otele giden duyarlı bir vatandaş gördüğü kadın-erkek karma havuz manzarası karşısında tepkisini dile getirdi. Söz konusu oteli ‘İslami’ olduğu için tercih ettiğini belirten vatandaş sunulan imkanların ise dini hassasiyetlerden çok ‘para kazanmak’ amacıyla olduğunu belirtti.

Vatandaşlar dikkat etmeli

Vatandaşların dini hassasiyetlerinden dolayı tercih sebebi olan Selge Beach Resort gibi otellerin İslami otelcilik çerçevesinin dışında daha fazla para kazanabilmek adına ‘karma havuz’ gibi dindar insanların kabul edemeyeceği uygulamalara girişmesi, kendisini ‘İslami otel’ olarak niteleyen yerlere gidecek vatandaşların daha detaylı bir araştırma yapmasının önemini bir kez daha ortaya çıkardı.