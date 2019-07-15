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İslami edebiyatın üstadı Ali Nar Hoca, kabri başında anıldı

2015 yılında Rahman'a kavuşan Ali Nar Hoca, vefatının seneyi devriyesinde düzenlenen törenle kabri başında anıldı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:09
İslami edebiyatın üstadı Ali Nar Hoca, kabri başında anıldı

İslam edebiyatı ve fikir dünyasında önemli bir yere sahip olan Ali Nar Hoca, vefatının seneyi devriyesinde İlimler, Kültür ve Edebiyat Vakfı (İSEV) tarafından düzenlenen bir programla anıldı.

Edirnekapı Şehitliği’nde bulunan mezarı başında gerçekleşen anma programına, İslami İlimler, Kültür ve Edebiyat Vakfı Başkanı Siyami Akyel, Millî Gazete yazarı Mustafa Kasadar, yazar Müfit Yüksel, İBB Otobüs AŞ Genel Müdürü A.Yasir Şahin, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Öğretim Üyesi Muhsin Öztürk, Süleyman Zeki Bağlan, Anadolu Gençlik Derneği Eyüp Şube Başkanı Fatih Varol, Av. Ramazan Boyalık, İstanbul Vali Yardımcısı Zeki Kaya, Kapaklı Belediye Başkan Danışmanı İrfan Demir ve Eminönü eski Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Deniz, Şahin Köseoğlu’nun yanı sıra Ali Nar Hoca’nın talebeleri, sevenleri ve Nar ailesi katıldı. Anma programına katılanlar 2015’te aramızdan ayrılan şair ve yazar Ali Nar Hoca ile ilgili kısa konuşmalar gerçekleştirdi. Anma programının sonunda katılımcılara Ali Nar Hoca’nın İslam İnancı kitabının yeni baskısı dağıtıldı.

"İslâmi edebiyatı ilk kullanan isim"

İslami İlimler, Kültür ve Edebiyat Vakfı Başkanı Siyami Akyel, mezarı başında yaptığı konuşmada, “İslâm medeniyetinin temel taşlarından birisi de söz söyleme sanatıdır, edebiyattır. İnancı, en beliğ şekilde anlatma sanatı olarak edebiyat, İslâm medeniyetinin temel taşlarındandır; medeniyetin ruhudur. Eğer edebiyat, bu ruhu Allah’ın ebedî kelâmı Kur’an-ı Kerim’den ve Peygamber Efendimiz (sav)’in hadis-i şeriflerinden alıyorsa, bu tam manasıyla ‘İslâmî edebiyattır. İşte Ali Nar Hoca da İslâm’ın güzelliklerini topluma tebliğ edebilmek için İslâmî edebiyatı benimsemiş, bu yolla geniş kitlelere mesaj vermek için çabalamış ve Türkiye’de İslâmî edebiyatın öncüsü olmuştur. Bu kavramı Türkiye’de yerleştirmek için ‘İslâmî Edebiyat’ dergisini ve ‘İslâmî İlimler, Kültür ve Edebiyat Vakfı’nı (İSEV) kurmuştur” diyerek Ali Nar Hoca’nın, ülkemizde İslâmî edebiyat kavramını ilk defa kullanan isim olduğunu belirtti.

"Sahih İslâm için bir ömür çalıştı"

Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar da, Ali Nar Hoca’nın Ehl-i Sünnet’i müdafaadaki fonksiyonuna değinerek, “Ali Nar Hocamız İmam Gazali gibi, İslam inancına eklenmek istenen reformlarla mücadele etti. Ehl-i sünneti müdafaa etti. Sahih İslam inancını yerleştirmek için bir ömür çalıştı” diye konuştu.

"Ders halkaları kurardı"

Yazar Müfit Yüksel, Ali Nar Hoca’nın talebelerinden öğretim üyesi Doç. Dr. Muhsin Öztürk ve A.Yasir Şahin de Ali Nar Hoca’nın akaitçi kimliğine vurgu yaptı. Muhsin Öztürk, “Ali Nar Hoca, imam hatip liselerindeki öğretmenlik yıllarından sonra özellikle İslam akaidini anlatmak için ders halkaları kurdu. Birçok kişi bu dersler sayesinde hocanın talebesi oldu. Bu dersler İslam itikadının yerleşmesinde önemli rol oynadı” şeklinde konuştu.

Talebeleri de oradaydı

Ali Nar Hoca’nın kabri başında gerçekleşen anma programına katılan diğer isimler ise şöyle: Müfit Yüksel, Abdullah Yasir Şahin, Süleyman Zeki Bağlan, şair Hasan Olgaç, Ahmet Kara, Saadet Partisi İstanbul İl Disiplin Kurulu Üyesi Mürsel Başer, Saadet Partisi Küçükçekmece Teşkilat Başkanı Muammer Ünver ve Saadet Partisi Küçükçekmece ilçe yönetimi, Abdullah Deniz, Meclis Müdür Yardımcısı Cihangir Gülmez, Sani Dinleyici, emekli vaiz Hayati Otyakmaz, hocanın talebeleri Adem Belen, Tekin Kavcak, Ahmet İdacı, Nihat Tekin, Çetin Nar, Ömer Faruk Nar, Selçuk Çandır ve Nuri Şimşek.

Ali Nar Hoca kimdir?

16 Temmuz 2015 yılında dâr-ı bekâ’ya uğurladığımız Ali Nar Hoca, sadece İslâmî Edebiyat’ın üstadı değil, aynı zamanda mezhepsizlik, Kur’an Müslümanlığı, dinler arası diyalog fitnesi ve dinde reform fitnelerine karşı mücadelesiyle de ön plana çıkmış İslâm âlimi ve mütefekkiriydi. Dinde reform, Dinlerarası Diyalog ve bu fikirlerim Türkiye’deki savunucularıyla fikir kavgasını hep diri tutmuş. Yazdığı ‘Dinlerarası Diyalog Fitnesi’, ‘Dinde Yenilikçiler ve Buluşma Noktaları’ ve ‘Dini Modernizemin Üç Şövalyesi’ kitapları da dinde reform ve Dinlerarası Diyalog cereyanlarına karşı duruşunu göstermektedir. Çıkarttığı ‘Doğru Yorum’ gazetesinin yayın çizgisi de bu konuda ne kadar çaba sarf ettiğinin en önemli delilidir.

 

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:09
  1. İslam edebiyatı
  2. İlimler Kültür ve Edebiyat Vakfı (İSEV)
  3. Ali Nar Hoca
  4. Edirnekapı Şehitliği
  5. İslami İlimlerKültür ve Edebiyat Vakfı Başkanı Siyami Akyel
  6. Millî Gazete yazarı Mustafa Kasadar
  7. yazar Müfit Yüksel
  8. İBB Otobüs AŞ Genel Müdürü A.Yasir Şahin
  9. İstanbul Esenyurt Üniversitesi Öğretim Üyesi Muhsin Öztürk
  10. Süleyman Zeki Bağlan
  11. Anadolu Gençlik Derneği Eyüp Şube Başkanı Fatih Varol
  12. Av. Ramazan Boyalık
  13. İstanbul Vali Yardımcısı Zeki Kaya
  14. Kapaklı Belediye Başkan Danışmanı İrfan Demir
  15. Eminönü eski Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Deniz
  16. Şahin Köseoğlu
  17. Kur’an-ı Kerim
  18. Ehl-i Sünnet
  19. Doç. Dr. Muhsin Öztürk
  20. Müfit Yüksel
  21. Abdullah Yasir Şahin
  22. şair Hasan Olgaç
  23. Ahmet Kara
  24. Saadet Partisi İstanbul İl Disiplin Kurulu Üyesi Mürsel Başer
  25. Saadet Partisi Küçükçekmece Teşkilat Başkanı Muammer Ünver
  26. Saadet Partisi Küçükçekmece ilçe yönetimi
  27. Abdullah Deniz
  28. Meclis Müdür Yardımcısı Cihangir Gülmez
  29. Sani Dinleyici
  30. emekli vaiz Hayati Otyakmaz
  31. Adem Belen
  32. Tekin Kavcak
  33. Ahmet İdacı
  34. Nihat Tekin
  35. Çetin Nar
  36. Ömer Faruk Nar
  37. Selçuk Çandır
  38. Nuri Şimşek
  39. İslâmî Edebiyat
  40. Dini Modernizemin Üç Şövalyesi
  41. Dinlerarası Diyalog Fitnesi
  42. Dinde Yenilikçiler ve Buluşma Noktaları
  43. Dinlerarası Diyalog
  44. Dinde reform
  45. Doğru Yorum

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