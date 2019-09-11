İslâmi değerlere saldıran ‘dinsizlere’ tepki yağdı!

Oğuzhan Gültekin Ankara

Sosyal medya üzerinden çektikleri videolar ve paylaştıkları fotoğraflarla İslam’a ve kutsal değerlerimize saldıran din düşmanlarına STK temsilcilerinden tepki yağdı.

“Peygamber Efendimiz’e (s.a.v.) yapılan saldırılar ve Allah’ın yokluğuyla ilgili söylemler, İslam üzerinde sistemli olarak devam eden kötü ve kirli oyunlardan başka bir şey değildir” diyen Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, “Özellikle Avrupa’da, İslam’ın kabul görmesi ve dünya çapında genişlemesi bazı kesimleri rahatsız etti. Peygamber Efendimizin hayatı incelendiğinde insanlara karşı davranışları, sunduğu çözümleri başka insanlarla buluşturmamak adına, ‘Müslümanların Peygamberi deve idrarı içiyordu, çocuklara tecavüz ediyordu’ gibi iftiralar ortaya attılar.

Müslümanlara saldırmak için kılıf uyduruyorlar!

Ateistlerin yaptığı bu operasyonlar dönem dönem kendisini gösteriyor. Bu paylaşımları yapanların kökleri bellidir. Son zamanlarda İslamofobi’nin, din düşmanlığının artması ve yayılması için harcadıkları çabanın sebebi ise Amerika, İsrail ve Rusya gibi süper güçlerin Ortadoğu’da ve İslam coğrafyasında büyük hesaplarının olmasından kaynaklanıyor. Bu hesaplarla, ‘Müslümanlar zalimdir, kadın düşmanıdır. Biz Müslümanları terbiye etmeye geldik’ diyerek kendilerine kılıf uydurmaya çalışıyorlar. Özellikle kadın ve çocuk üzerinden Peygamber Efendimize atılan iftiralarla kendi zihniyetlerini ortaya koyuyorlar. Onlar kadını ticari bir meta haline getirdikleri için İslam dininde kadının nasıl baş üstünde tutulduğunu, kadına nasıl değer verildiğinin öğrenilmesini istemiyorlar. Feministlerin de din düşmanlarına destek vermesinin tek sebebi İstanbul Sözleşmesidir. Son zamanlarda İstanbul Sözleşmesine karşı Türkiye’de gelişen antipati yüzünden bu tür saldırılara destek çıkıyorlar. Yetkililer bir an önce bu tür hesapların erişimini kısıtlamalıdır” değerlendirmesinde bulundu.

“Gençlerimizi dini reddedenlerden kurtarmalıyız”

Geçmişte FETÖ ve diğer örgütsel yapıların önünü kesme konusunda yeteri kadar çalışma yapılmadığını ifade eden Din-Bir-Sen Genel Başkanı Yusuf Özdemir de, “FETÖ gibi dini kullanan terör örgütlerinin önünü kesmek için yapılan çalışmalarda büyük eksiklerimiz var. Özellikle Diyanet camiası olarak bu tür işlerle ilgilenen arkadaşlarımız bu konunun üzerine fazla gitmedi. Dini reddeden birçok kesim terör örgütlerinden oluşan bu boşluğu doldurmaya çalıştı. Genç nesillere kendi düşüncelerine empoze etmeye çalıştılar ve şimdi de bunun meyvelerini almaya çalışıyorlar. Bu saatten sonra yurtdışına giden din görevlisi arkadaşlarımızın İslam dinine daha çok sahip çıkıp, orada bulunan insanlara dinimizin güzelliğini, hoşgörülü oluşunu anlatması gerekiyor. Bunu da temelden yapmak gerekiyor. Gençlerimizi dini reddeden bu kesimin elinden kurtarmak için özverili bir şekilde çalışmamız gerekiyor” dedi.