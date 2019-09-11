0553 313 94 23

İslâmi değerlere saldıran ‘dinsizlere’ tepki yağdı!

“Awesom Without Allah”, haşa (Allah olmadan müthiş) etiketiyle sosyal medyada paylaşım yapan ve İslam’a, haşa Allah’a ve Peygamber Efendimiz’e (s.a.v.) saldıran sapkınlara Akit aracılığıyla tepki geldi. Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, “Bu tür saldırılar sistematik olarak sürekli yapılıyor. Bu saldırıların amacı Ortadoğu’da yaşanan olaylara kılıf uydurma çabasıdır” şeklinde konuştu.

11 Eylül 2019 Çarşamba 10:18
İslâmi değerlere saldıran ‘dinsizlere’ tepki yağdı!

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

Sosyal medya üzerinden çektikleri videolar ve paylaştıkları fotoğraflarla İslam’a ve kutsal değerlerimize saldıran din düşmanlarına STK temsilcilerinden tepki yağdı.

“Peygamber Efendimiz’e (s.a.v.) yapılan saldırılar ve Allah’ın yokluğuyla ilgili söylemler, İslam üzerinde sistemli olarak devam eden kötü ve kirli oyunlardan başka bir şey değildir” diyen Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, “Özellikle Avrupa’da, İslam’ın kabul görmesi ve dünya çapında genişlemesi bazı kesimleri rahatsız etti. Peygamber Efendimizin hayatı incelendiğinde insanlara karşı davranışları, sunduğu çözümleri başka insanlarla buluşturmamak adına, ‘Müslümanların Peygamberi deve idrarı içiyordu, çocuklara tecavüz ediyordu’ gibi iftiralar ortaya attılar.

Müslümanlara saldırmak için kılıf uyduruyorlar!

Ateistlerin yaptığı bu operasyonlar dönem dönem kendisini gösteriyor. Bu paylaşımları yapanların kökleri bellidir. Son zamanlarda İslamofobi’nin, din düşmanlığının artması ve yayılması için harcadıkları çabanın sebebi ise Amerika, İsrail ve Rusya gibi süper güçlerin Ortadoğu’da ve İslam coğrafyasında büyük hesaplarının olmasından kaynaklanıyor. Bu hesaplarla, ‘Müslümanlar zalimdir, kadın düşmanıdır. Biz Müslümanları terbiye etmeye geldik’ diyerek kendilerine kılıf uydurmaya çalışıyorlar. Özellikle kadın ve çocuk üzerinden Peygamber Efendimize atılan iftiralarla kendi zihniyetlerini ortaya koyuyorlar. Onlar kadını ticari bir meta haline getirdikleri için İslam dininde kadının nasıl baş üstünde tutulduğunu, kadına nasıl değer verildiğinin  öğrenilmesini istemiyorlar. Feministlerin de din düşmanlarına destek vermesinin tek sebebi İstanbul Sözleşmesidir. Son zamanlarda İstanbul Sözleşmesine karşı Türkiye’de gelişen antipati yüzünden bu tür saldırılara destek çıkıyorlar. Yetkililer bir an önce bu tür hesapların erişimini kısıtlamalıdır” değerlendirmesinde bulundu.

“Gençlerimizi dini reddedenlerden kurtarmalıyız”

Geçmişte FETÖ ve diğer örgütsel yapıların önünü kesme konusunda yeteri kadar çalışma yapılmadığını ifade eden Din-Bir-Sen Genel Başkanı Yusuf Özdemir de, “FETÖ gibi dini kullanan terör örgütlerinin önünü kesmek için yapılan çalışmalarda büyük eksiklerimiz var. Özellikle Diyanet camiası olarak bu tür işlerle ilgilenen arkadaşlarımız bu konunun üzerine fazla gitmedi. Dini reddeden birçok kesim terör örgütlerinden oluşan bu boşluğu doldurmaya çalıştı. Genç nesillere kendi düşüncelerine empoze etmeye çalıştılar ve şimdi de bunun meyvelerini almaya çalışıyorlar. Bu saatten sonra yurtdışına giden din görevlisi arkadaşlarımızın İslam dinine daha çok sahip çıkıp, orada bulunan insanlara dinimizin güzelliğini, hoşgörülü oluşunu anlatması gerekiyor. Bunu da temelden yapmak gerekiyor. Gençlerimizi dini reddeden bu kesimin elinden kurtarmak için özverili bir şekilde çalışmamız gerekiyor” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 10:18
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan, Bursa'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı
    1. Erdoğan, Bursa'nın kurtuluş yıl..
    2. Ordu’da yılın Ahisi terzi Mustafa Şen..
    3. Otobüs peronunda ‘mevsimlik uyku’
    4. Gram altın 278 lira seviyelerinde
    5. Mevsimin ilk karı yağdı
    6. Halisdemir'in yeğeni de bir kahraman..
    7. HDP önünde eylem yapan ailelerin..
    8. İş makinesine sıkışan işçi..
    9. Öğrenci servisiyle tarım işçilerini..
    10. 'Onlara destek olmak sizi AK Partili..
    11. Asgari ücret ne kadar olacak? 2020..
    12. Yenile hayatı mottosuyla birinci ligde..
    13. Satranç ve Dama Severler Derneği’ne..
    14. Oğlu yaptığı yemeği beğenmeyince..
    15. Okul çağındaki çocuklarda Propolisin..
    16. Televizyon haberlerinde akıllı..
    17. Erzincan’ın en yüksek noktası..
    18. Başkan Çınar, fidanlık alanında..
    19. Muhabirin kedi ile zor anları
    20. Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu!..
    21. Ergene Belediyesi asfaltlama..
    22. ESÇAD üyeleri piknikte buluştu
    23. (Özel) SOLOTÜRK hem gösteri yapıp, hem..
    24. Tedavileri tamamlanan kuşlar özgürlüğe..
    25. Yangın gözetleme kulesine ayı dadandı
    26. Türk Ocaklarından Başkan Güder’e..
    27. Bolsonaro’nun oğlu hastanedeki..
    28. (Özel) Köpeği tekmeleyen adam..
    29. AKUT kuyuya düşen tilki için seferber..
    30. SOLOTÜRK'ün Edremit Körfezi uçuşuna..
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2019
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    Kabine toplantısı sonrası İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar!
    Kabine toplantısı sonrası İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar!