İslami değerlere bu kadar düşmanlar işte! CHP'li isimden çarşaflı kadınlara terörist iması

Halk TV'de, Ayşenur Arslan'ın "Medya Mahallesi" programına konuk olan CHP'li Onay Alpago, başörtüsüne yönelik anayasa değişiklik teklifini eleştirken; çarşaflı ve peçeli kadınlara "terörist" imasında bulundu.

Alpago, "Anayasa yapılmak istenen iki değişiklik var. Kıyafetle alakalı değişiklikte özgürlük adı altında bir düzenleme yapılıyor. O düzenlemenin son cümlesinde 'hiç bir kadın kıyafetinden dolayı ayrımcılığa tabii tutulamaz' deniyor. Peki, o kadın dini inancı gereği ile tercih ettiği kıyafetiyle çarşaf giyebilir, peçe takabilir. Peki o kadın ne taşıyor, terörist midir değil midir nereden bileceğiz?" dedi.