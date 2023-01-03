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Siyaset İslami değerlere bu kadar düşmanlar işte! CHP'li isimden çarşaflı kadınlara terörist iması
Siyaset

İslami değerlere bu kadar düşmanlar işte! CHP'li isimden çarşaflı kadınlara terörist iması

CHP'li Onay Alpago "düzenlemenin son cümlesinde 'hiç bir kadın kıyafetinden dolayı ayrımcılığa tabii tutulamaz' deniyor. Peki, o kadın dini inancı gereği ile tercih ettiği kıyafetiyle çarşaf giyebilir, peçe takabilir. Peki o kadın ne taşıyor, terörist midir değil midir nereden bileceğiz?" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-03 09:57:00 - 2023-01-03 10:19:35

Halk TV'de, Ayşenur Arslan'ın "Medya Mahallesi" programına konuk olan CHP'li Onay Alpago, başörtüsüne yönelik anayasa değişiklik teklifini eleştirken; çarşaflı ve peçeli kadınlara "terörist" imasında bulundu.

Alpago, "Anayasa yapılmak istenen iki değişiklik var. Kıyafetle alakalı değişiklikte özgürlük adı altında bir düzenleme yapılıyor. O düzenlemenin son cümlesinde 'hiç bir kadın kıyafetinden dolayı ayrımcılığa tabii tutulamaz' deniyor. Peki, o kadın dini inancı gereği ile tercih ettiği kıyafetiyle çarşaf giyebilir, peçe takabilir. Peki o kadın ne taşıyor, terörist midir değil midir nereden bileceğiz?" dedi.

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Yorumlar

Nadim hatipoğlu

İKİ İSLAM VE MÜSLÜMAN DÜŞMANI AL BİRİNİ VUR ÖTEKİNE NE KADAR ÖVÜNSELER AZ BU KADINLARIN İSLAM DÜŞMANLIĞI İLE BUNLARIN ZİHNİYETİNE DESTEK VERECEK OLAN chp ve hdp DIŞINDAKİ BENDE MÜSLÜMANIM BENDE TÜRKÜM SAĞ GÖRÜŞLÜYÜM DEYİPTE BU MİLLET İTTİFAKINA OY VERMEK İSTEYEN MÜSLÜMAN KARDEŞLERİME SESLENİYORUM BİR ERDOĞAN DÜŞMANLIĞI SİZLERİ İSLAM VE ÜLKE DÜŞMANLARI İLE BİR ARAYA GETİRMESİN ÖNCE ALLAHCC HESAP VEREMEZSİNİZ SONRADA MÜSLÜMAN TÜRK MİLLETİNE UYANIK OLUNUZ.
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