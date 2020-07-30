İslamî değer karşıtı ADD kurban etine göz dikti

Hasan Eğrigöz

Vakfedenin şartını çiğneyen lanete uğrar” diyen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında suç duyurusunda bulunan Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), şimdi de Müslümanların kurban bağışlarına göz dikti. Ayasofya’da kılınan Cuma namazına “Lozan’ın cenaze namazı” diyen ADD, “Kurban Bayramı bağışlarınızı bekliyoruz” diye ilan verdi. Kurban bağışlarının milli, manevi ve dini değerleri gözeterek çalışmalar yapan kurumlara yapılması gerektiğine dikkat çeken Anadolu Gençlik Derneği Başkanı Ahmet Şanver, “Maalesef dini ve milli duyguları istismar eden birçok yapı var. Bunlar sömürmeyi adet haline getirmişler. Toplumun kendisi ile beraber olan, İslami değerlere saygı duyan ve ümmete hizmet eden kurumları göz önünde tutması ve bağışlarını buralara yapması lazım” dedi.