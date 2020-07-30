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İSLAM

İslamî değer karşıtı ADD kurban etine göz dikti

Ayasofya’nın tekrar ibadete açılmasını hazmedemeyen ve 86 yıl sonra kılınan Cuma namazı için “Hilafet sesleri” diyerek algı oluşturmaya çalışan, Cuma hutbesinde “Vakıf malı kutsaldır.

Yeniakit Publisher
2020-07-30 09:22:00 - 2020-07-30 09:25:43
İslamî değer karşıtı ADD kurban etine göz dikti

 Hasan Eğrigöz 

Vakfedenin şartını çiğneyen lanete uğrar” diyen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında suç duyurusunda bulunan Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), şimdi de Müslümanların kurban bağışlarına göz dikti. Ayasofya’da kılınan Cuma namazına “Lozan’ın cenaze namazı” diyen ADD, “Kurban Bayramı bağışlarınızı bekliyoruz” diye ilan verdi. Kurban bağışlarının milli, manevi ve dini değerleri gözeterek çalışmalar yapan kurumlara yapılması gerektiğine dikkat çeken Anadolu Gençlik Derneği Başkanı Ahmet Şanver, “Maalesef dini ve milli duyguları istismar eden birçok yapı var. Bunlar sömürmeyi adet haline getirmişler. Toplumun kendisi ile beraber olan, İslami değerlere saygı duyan ve ümmete hizmet eden kurumları göz önünde tutması ve bağışlarını buralara yapması lazım” dedi.

Yeni Akit Gazetesi

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