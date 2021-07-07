İslami Cihad’dan Filistin açıklaması: Mahmud Abbas yönetimi polis rejimine dönüştü

Filistin İslami Cihad Hareketi, Filistin Yönetimi'ne bağlı güvenlik güçlerinin, siyasi muhalif Nizar Benat'ı öldürenlerin ortaya çıkarılmasını talep eden eylemcilere, aktivistlere ve medya mensuplarına yönelik hak ihlallerini şiddetle kınadı.

Hareketin açıklamasında, 'Filistin Yönetimi ve güvenlik birimlerinin, izlediği politikaların iktidarı, tüm muhaliflere baskı yapan ve toplu cezalar uygulayan bir polis rejimine dönüştürdüğü' belirtilerek, bu durumun, 'karşı karşıya kalınan başarısızlık ve acizlik yaklaşımının kanıtı olduğuna' dikkat çekildi.

İslami Cihad Hareketi, Mahmud Abbas yönetimine, baskı ve tutuklama politikalarını derhal durdurma, tüm siyasi tutukluları ve düşünce tutuklularını serbest bırakma, aktivistlere ve medya mensuplarına yönelik uydurma suçlamalarda bulunmaya son verme çağrısında bulundu.

Filistin Enformasyon Merkezi'nin aktardığı haberde, Filistin Yönetimi’ne bağlı güvenlik güçleri, Batı Şeria'nın el-Bire kentindeki polis karakolu merkezinin önünde, muhalif aktivist Nizar Benat'ın gözaltındayken öldürülmesini protesto eden Filistinli göstericilere sert müdahalede bulunmuştu.

Öte yandan Filistinli avukatların bir araya gelerek oluşturduğu Adalet İçin Avukatlar Grubu, Filistin polisinin, muhalif aktivist Benat'ın gözaltındayken ölümünden sorumlu olanların hesap vermesini isteyen 14 Filistinli aktivisti gözaltına aldığını bildirdi.