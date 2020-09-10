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Aktüel İslami Cihad Hareketi, Filistin yönetiminden Arap Birliği'nden çekilmesini istedi
Aktüel

İslami Cihad Hareketi, Filistin yönetiminden Arap Birliği'nden çekilmesini istedi

Yeniakit Publisher
2020-09-10 16:42:05 -
İslami Cihad Hareketi, Filistin yönetiminden Arap Birliği'nden çekilmesini istedi

GAZZE (AA) - İslami Cihad Hareketi, Filistin yönetiminden, İsrail ile normalleşmeyi kınamayı reddeden Arap Birliği'nden çekilmesini istedi.

İslami Cihad Hareketi Siyasi Büro üyesi Muhammed Hindi, yaptığı yazılı açıklamada, "Filistin Yönetimini Arap Birligi'nden çekilmeye çağırıyoruz. Çünkü bugün bu birlik Filistin'i terk eden, İsrail'i kucaklayan ve normalleşmeyi kınamayı reddeden devletleri temsil ediyor." ifadesini kullandı.

Hindi, Arap ülkelerindeki rejimlerin, her zaman Filistin'e sadık kalan halklarını temsil etmediğini dile getirdi.

Filistin diplomatik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanları düzeyindeki Arap Birliği toplantısı öncesi Filistin, İsrail-BAE anlaşmasını kınayan bir karar taslağı hazırlamış ancak bazı ülkeler bu taslağı reddetmişti.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, telekonferans yöntemiyle yapılan Arap Birliği Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, "Biz İsrail ile BAE arasındaki anlaşmayı reddediyoruz ve sizin de kabul etmemenizi istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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