İslam'da kabir ziyareti! 'Ölüler kabirlerini ziyaret edenleri o günlerde tanıyorlar'

Evliyanın en büyüklerinden Seyyid Nur Muhammed Hazretleri (k.s.), bir gün, "Kabir ziyareti yapmak sünnettir" buyurdu.

Hazreti Fatıma (r.a.), Hazret-i Hamza’nın (r.a.) kabrini her sene ziyaret eder, düzeltir, tamir ederdi.

Peygamberimiz'in (sav) müjdesi!

Efendimiz'in (sav) hadis-i şerifinde de; "Ana-babasının veya ikisinden birinin kabrini her Cuma günleri ziyaret edenin günahları affolur. Haklarını ödemiş olur" buyuruldu.

Büyüklerden biri, her Cuma günü kabir ziyaret ederdi. Sevenleri, "Pazartesi günleri ziyaret etseniz daha iyi olmaz mı efendim?" dediler. O büyük zat ise, "Ölüler, Cuma, Perşembe ve Cumartesi günleri kendilerini ziyaret edenleri tanırlar" buyurdu.

Kaynak: Gönül Sultanları

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