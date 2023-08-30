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İSLAM İslam'da kabir ziyareti! 'Ölüler kabirlerini ziyaret edenleri o günlerde tanıyorlar'
İSLAM

İslam'da kabir ziyareti! 'Ölüler kabirlerini ziyaret edenleri o günlerde tanıyorlar'

Yeniakit Publisher
2023-08-30 18:23:00 - 2023-08-30 18:42:34
İslam'da kabir ziyareti! 'Ölüler kabirlerini ziyaret edenleri o günlerde tanıyorlar'

İslam'da önemli bir yer tutan kabir ziyaretinin Efendimiz'in (sav) sünnetleri arasında yer aldığı bilinirken, Peygamberimiz (sav) ana-babasının kabirlerini Cuma günleri ziyaret edenlerin affolunacağını müjdeledi.

Evliyanın en büyüklerinden Seyyid Nur Muhammed Hazretleri (k.s.), bir gün, "Kabir ziyareti yapmak sünnettir" buyurdu.

Hazreti Fatıma (r.a.), Hazret-i Hamza’nın (r.a.) kabrini her sene ziyaret eder, düzeltir, tamir ederdi.

Peygamberimiz'in (sav) müjdesi!

Efendimiz'in (sav) hadis-i şerifinde de; "Ana-babasının veya ikisinden birinin kabrini her Cuma günleri ziyaret edenin günahları affolur. Haklarını ödemiş olur" buyuruldu.

Büyüklerden biri, her Cuma günü kabir ziyaret ederdi. Sevenleri, "Pazartesi günleri ziyaret etseniz daha iyi olmaz mı efendim?" dediler. O büyük zat ise, "Ölüler, Cuma, Perşembe ve Cumartesi günleri kendilerini ziyaret edenleri tanırlar" buyurdu.

Kaynak: Gönül Sultanları
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