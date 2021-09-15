İslam'da ideal evlilik yaşı kaçtır? Evlilikte kadın erkek yaş farkı önemli mi?

"Allah size kendi nefslerinizden eşler yarattı, eşlerinizden de sizin için oğullar ve torunlar yarattı..." (en-Nahl, 16/72) ayetinde zikredildiği gibi evlilik, dinimizce teşvik edilen sünnetlerden biridir. Birçok kimse Kadınlarda ve erkeklerde ideal evlilik yaşı kaçtır? Evlilikte yaş farkı problem midir? sorusunun cevabını merak ediyor. Peki İslam'da ideal evlilik yaşı kaçtır? Kadın-erkek arasındaki yaş farkı önemli mi? İşte cevabı...

"Evlenme imkanı olmayan oruç tutsun"

Haramdan sakınmak ve günahlardan korunmak için kalkan olan evlilik hayatı, dinimizce müstehap görülen davranışlardan biridir. Zinadan korunup, harama bulaşmamak için aslında çok büyük bir kurtarıcımız olan evlilik, bazı şartları bir arada bulunduran kimselerin vakti zamanı gelince uygulaması gereken en önemli gerekliliktir. Peygamber Efendimiz (SAV)'in evlenme çağına eren gençlerin haramdan korunmaları için evliliği teşvik eden bir konuşmasında, "Ey gençler, sizden evlenmeye gücü yeten kimse hemen evlensin; zira evlilik gözü haramdan en iyi koruyan ve tenasül uzvunun en sağlam kalesidir. Evlenmeye imkânı olmayan ise oruç tutsun; zira oruç şehveti kırmaktadır... (Buhâri, Savm, 1, Nikâh). buyurmaktadır.

Evliliğin yaşı konusunda belirlenen bir sınır olmasa da Efendimiz (SAV), üç şeyde acele edilmesi gerektiğini söylemiştir. Bekar kişilerin ''Zina tehlikesine'' bulaşmaması için kendisini hazır hisseden kişilerin evlenmesinin daha hayırlı olduğunu söyleyerek şöyle buyurmuştur:

“Üç şeyi geciktirmeyin. Vakti gelince namazı, hazır olunca cenâzeyi ve denk birini bulunca bekârı evlendirmeyi.” (Tirmizî, Salât, 13/171).

İslam'a göre kadınlarda ve erkeklerde ideal evlilik yaşı kaçtır?

Dini açıdan baktığımızda kadınlar ve erkekler için belirlenen yani kesinlikle şu yaşa gelen kadınlar ya da erkekler evlenmelidir diye bir kaide yoktur. Ancak evlilik hayatı içerisinde problem olabilecek kadar yaş farklılıkları, eşlerin birbirine uyum sağlaması bakımından önemli bir konudur. Buluğ çağına eren kimselerin vücudunda görülebilecek fizyolojik ve ruhsal farklılıkların meydana gelmesi artık evlilik hayatının başlanabileceğini sinyallerini gösterebilir.

“Kim evlenirse imanın yarısını tamamlamış olur; kalan diğer yarısı hakkında ise Allah’tan korksun!” (Heysemî, IV, 252) hadisinden anlaşılacağı gibi evlilik hayatı günahlardan sakınmamız için çok önemli bir gerekliliktir.

“Evlenin, çoğalın! Çünkü ben (kıyâmet gününde) diğer ümmetlere karşı sizin (çokluğunuzla) iftihar edeceğim!” (Abdurrezzâk, el-Musannef, VI, 173; Beyhakî)

Evlilikte kadın erkek arasındaki yaş farkı önemli mi?

Kimileri evlilikte erkeğin kadından küçük olmasını yadırgarken, kimileri de biyolojik yaş farkının sevginin yanında önemsiz olduğunu savunur. Kadınlar erkeklere göre daha erken yaşta olgunlaştıkları için erkeğin kadına göre büyük olması evlilik sürecinde daha az problem ortaya çıkarır. Çünkü yaşı küçük olan erkekler, kendilerine göre olgun olan eşlerine uyum sağlamak için daha büyük bir çaba göstermeleri gerekir.

Yaşın ilerlemesiyle anne olma duygusu artış gösteren kadınlar, eşinde baba olma sorumluluğunu kaldırabilecek seviyede olmadığını görmek hayal kırıklığına uğratacaktır. Bu durum göz önünde bulundurularak evlilik düşünülmelidir. Öyle ki Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV), evlilik için eş seçerken aranacak özelliklerle ilgili buyurduğu,

"Kadın dört şey için nikâhlanır: Malı için, soyu-sopu için, güzelliği için ve dini için... Eli kuruyasıca; sen dini bütün olanı seç (ki, sıkıntı çekmeyesin)." (Buhârî, Nikâh,15; Müslim, Radâ' 4) hadisinde herhangi bir yaş kriteri göze çarpmamaktadır.