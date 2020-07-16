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Gündem

İslam’a ve Peygambere şuursuzca saldıran tasmalı şerefsizlere büyük kapak! Listede tek Müslüman ülke yok

Dünyada pedofili tartışmaları Wayfair ile yeniden alevlendi. Mobilya sitesinde çocuk ticareti yapıldığına dair çıkan iddialar birkaç gündür dünya gündemindeki yerini koruyor. ABD'li bir şirket tarafından yapılan araştırmaya göre pedofiliye rağbet gösteren ülkelerin listesi yayımlandı. Listede Müslüman tek bir ülkelerin yer almaması, geçtiğimiz günlerde 'İslam dinini ve Peygamberimiz Hz. Muhammed'i hedef alan LGBT'li sapkınlara ağzının payını verdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-16 17:44:00 - 2020-07-16 17:47:38
İslam’a ve Peygambere şuursuzca saldıran tasmalı şerefsizlere büyük kapak! Listede tek Müslüman ülke yok

Wayfair isimli e-ticaret devinde, ürünlerin arasına gizlenen şifreler üzerinden çocuk ticareti yapıldığı iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Dünya kamuoyunu ayağa kaldıran iddiaların ardından büyük tartışma yaşandı.

ABD'li şirket ise pedofili görüntülerine ilgi gösteren ülkeleri sıraladı. Listede Müslüman ülkeler yer almaması Batılı ahlaksızları üzdü.

Dünyada çocuk pornosu izleyenlerin tespit edildiği ‘pedomap.live’ adresli site yayına başladı. Sitede çocuk pornosu izleyenlerin IP adresleri tespit ediliyor ve anında haritalandırılıyor. Sitedeki verilere göre en çok çocuk pornosu ABD’de izlendiği ortaya çıktı.

Sitede Temmuz 2020’den itibaren yer alan verilerde 100 ülke sıralanıyor. Yüzde 36,679’luk oranla ABD en çok çocuk pornosu izlenen ülke. ABD’yi sırasıyla Almanya, Rusya, Kanada, Brezilya, Fransa, Meksika, İngiltere ve Hollanda takip ediyor. Türkiye bu listede bulunmuyor.

Site verilerine göre, dünyada en çok çocuk pornosunun izlendiği şehirler sıralamasında ABD'nin Dallas kenti birinci sırada. Dallas’ı sırasıyla Los Angeles, New York takip ediyor.

Anında tespit ediliyor

Çocuk İstismarı ve İhmali ile Mücadele Derneği yetkilileri, yaptığı açıklamada, sitesin tespit ettiği bilgiler sonrasında güvenlik güçlerine sorumluluk düştüğünü belirtirken, Türkiye’de bir ilin kolluk kuvvetlerinin site yöneticileri ile anlaştığını söyledi.

Peygamberimizi hedef almışlardı

Pedofiliyle bağlantıları olduğu bilinen sapkınların ve uçkur düşkünlerinin yuvalandığı Türkiye LGBTİ Birliği adlı illegal yapı, geçtiğimiz günlerde İslam dinini ve Peygamberimiz Hz. Muhammed'i hedef almıştı. Araştırma sonuçları vatandaşlar tarafından 'LGBT'li sapkınlara büyük kapak' şeklinde yorumlandı.

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