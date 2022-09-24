İslam'a savaş açan kızıl Çin'den alçak plan!

Çin Siyasi Danışma Konseyi gazetesinin haberine göre İşgalci Çin rejimi, Doğu Türkistan’daki dini baskılarını güçlendirmek için Çin Siyasi Danışma Konseyi başkanı Wang Yang’ı Çin İslam Cemiyeti başkanı olarak atadı.

Bilgilere göre sözde “Çin İslam Cemiyeti” nin 20 Eylül'de Pekin'de düzenlenen 11. Kongresinde koltuğa oturan Wang, Çin rejiminin “İslam'ın Çince sosyalizme uyarlanması” (Çinlileştirilmesi) politikasını daha da güçlendirme gereğini vurguladı.

2016 yılından beri zulmü arttıran Çin, Doğu Türkistan'da Kuran'ı Kerim, Hadis ve sayısız dini eseri yakıp kül etti. On binlerce camiyi yıktı veya tahrip ederek amacı dışında kullanıma sundu.

İslam'a dair her şey yasak!

İbadethanelerin duvarlarına yazılı veya asılı İslam'la ilgili tüm motifleri, ayet-hadisleri, sansürleyerek yerine Xi Jinping öğretilerini ve dahi "Unutma, Asıl Amacı Hatırla, Misyonu Hatırla, Çin Rüyasını Birlikte İnşa Et" gibi ideolojik sloganlarını koydu. Ayrıca milyonlarca Müslümanı sözde “dini aşırıcı” yaftasıyla Toplama kamplarına hapsetti.

Bu kapsamda Çin’in din karşıtı politikaları Kendi etnik gurubundan Müslüman olan Hui’lere ayrıcalıklı muamele uygulayarak uluslararası toplumda dini özgürlük propagandası yapıyor.

İslam'ı yok etme ve Müslüman Türkleri mankurtlaştırma planı

Bütün bunlar Çin'in “13. Beş yıllık plan” döneminde kararlaştırdığı ve 2018-2022 yılları arasında uygulanan “İslam'ın Çin’ce sosyalizme uyarlanması” (Çinlileştirme) hedefine yönelik beş yıllık planıyla asıl amacının İslam'ı yok etmek ve Müslüman Türkleri mankurtlaştırmak olduğunu gösteriyor.

Nitekim Çin rejiminin Çinlileştirme planının beş yıllık dönem süreci sona erdi. Ancak sözde Çin İslam Cemiyetinin 11. toplantısında yeni atanan komünist yetkililer, Çin’in din karşıtı şeytani planını derinlemesine uygulamaya devam edeceğini açıkça beyan ediyor.

Kaynak: Türkistan Press