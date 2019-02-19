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İslam'a saldıran Berna Laçin'e beraat!

İdam cezasına karşı çıkarken, "İdam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı! Konuşturmayın şimdi beni" diyerek skandala imza atmış, bu sözlerden dolayı hakkında dava açılmıştı. Laçin, söz konusu davada beraat etti.

19 Şubat 2019 Salı 12:37
İslam'a saldıran Berna Laçin'e beraat!

İstanbul Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına Berna Laçin Eşiz katılmadı. Laçin'i avukatı temsil etti.

Laçin'in Avukatı Bekir Sinan Akboğa, yazılı savunma sunarak müvekkilinin beraatine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme, sanığın üzerine atılı suçun unsurları bulunmadığı gerekçesi ile beraatine karar verdi.

İddianameden

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Berna Laçin Eşiz'in çocuklara yönelik cinsel istismar ve öldürme eylemlerinin tartışıldığı dönemde sosyal medya hesabında 3 Temmuz 2018'de idam cezasına ilişkin paylaşımda bulunduğu, bu paylaşımın muhtelif sosyal medya hesaplarında yoğun tepkilere neden olduğu, bunun üzerine şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi. İddianamede Laçin'in "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istenmişti.

Laçin'in skandalı

Toplumun büyük bir bölümü tecavüz gibi herkesi derinden etkileyen suçlara karşı idam cezasını isterken, Berna Laçin Twitter hesabından skandal bir paylaşım yapmıştı. Laçin, hiçbir bilimsel kanıtı olmadan kutsal topraklarda tecavüzün rekor kırdığını söylemişti. 

ABD birinci sırada

Laçin'in sözlerinin yanı sıra, yapılan kamuoyu araştırmaları ve istatistiksel veriler göz önüne alındığı zaman dünyada tecavüz skandalının en çok yaşandığı 10 ülke şöyle:

-ABD

- Güney Afrika

- İsveç

- Hindistan

- İngiltere 

- Almanya

- Fransa

- Kanada

- Sri Lanka

- Etiyopya

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 12:37
  1. İstanbul
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