Islama köfte tarifi, nasıl yapılır? Kolay ıslama köfte tarifi

Evinizde kolayca yapabileceğiniz ve Adapazarı'nın unutulmaz lezzeti olan ıslama köfteyi mutlaka deneyin.

Malzemeler

Köfte malzemesi;

500 gram köftelik kıyma

1 adet rende kuru soğan

3 dilim ekmek (süt ile ıslatılmış, iyice sütü sıkılmış ekmek)

1-1,5 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kimyon

1-2 yemek kaşığı sıvı yağ

Ekmekleri ıslama malzemesi;

12 adet dilimlenmiş bayat ekmek

1-2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı salça

1 tatlı kaşığı tepeleme toz kırmızı biber

1 adet küp şeker

2-3 su bardağı et suyu

1 çay kaşığı tuz

Sunum için;

Taze ya da közlenmiş domates, sivri biber ve soğan

Yapılışı

Bu köfte için kullanacağınız ekmeğin bir gün önceden kalmış biraz bayatlamış taş fırın, kara fırın ekmeği olması en makbulüdür. Köfte malzemelerle, köftenizi güzelce macun gibi olacak şekilde yoğurun. Yoğurduğunuz köfte harcınızı 2-3 saat kadar dinlendirin. (1 gün buzdolabında dinlendirirseniz, çok daha güzel olur) Köfteyi hazırlayacağınız zaman; et suyunuzu ısıtın ve et suyunun içine 1 adet küp şekeri ekleyin. Et suyunuz tuzsuz ise ve gerekiyorsa et suyunun içine tuz da ekleyin, et suyunuz tuzlu ise tuz eklemenize gerek yok. Başka bir tavada tereyağı eritin. İçine salçayı ekleyin ve kokusu çıkana kadar salçayı biraz kavurun. Salçalı karışımın içine kırmızı toz biberi de ekleyin. İkiliyi hemen hızlıca karıştırın ve ocağın altını hemen kapatın. Tavadaki salçalı biberli sosu, et suyunun içine boşaltın ve hepsini güzelce karıştırın sosunuz hazır.

Şimdi ıslama köftenin yapım için; Dinlenmiş köfte harcınızı yağlı ellerinizle bir kez daha yoğurun ve yine ellerinizi yağlayarak, yassı uzun köfteler hazırlayın. Ekmekleri dilimleyin. Mümkünse bu köfteyi yaparken; ekmekler, köfteler hepsi aynı anda hazırlanmalı ve aynı anda sunum yapılmalı. Köfteleri elektrikli ızgarada, döküm tavada ya da teflon tavada köftelerinizi kızartın, ızgara yapın. Köfteler kızarırken, siz dilimlediğiniz ekmekleri hazırladığınız ılık haldeki biberli sos karışımına hafif batırıp çıkartın. Bu sosa batırılıp çıkartılmış ekmekleri, köfteleri elektrikli ızgarada kızartacağınız gibi önceden ısıtılmış tereyağı ile yağlanmış tavada, ocak üstü tost aparatında ya da elektirikli tost makinesinde kızartabilirsiniz. Ekmeklerin üzerine 5-6 adet köfte koyun ve köfte tabağınızı közlenmiş ya da taze domates, biber, soğan ile süsleyerek konuklarınıza ikram edebilirsiniz. Islanmış ızgara yapılmış yumuşacık ekmeklerin üstünde hazır halde bekleyen köftelerinizi, buz gibi köpüklü ayran eşliğinde servis etmenizi ve sıcak sıcak tüketmenizi öneririz.Afiyet olsun.