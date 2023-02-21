İslam'a alerjili isimden akıl almaz iftira! Hem Diyanet'e hem İHH'ya kin kustu

Diyanet’in, depremle bir defa daha gündeme gelen evlat edinmeyle ilgili sorulara verdiği cevaplar, İslam düşmanı medya tarafından çarpıtılmaya devam ediliyor.

Hassas meseleyi eğip bükerek Türk toplumuna yanlış bilgi aktaranlar kervanına, PKK sempatizanı Evrensel gazetesinde kalem oynatan İhsan Çaralan da katıldı.

Çaralan, hem Diyanet'in hem de İHH'nın yalanladığı iddialar üzerinde tepindiği yazısında "Diyanete, 'Evlat edinen evlatlığı ile evlenebilir mi?' diye bir soru sorulmuyor. Diyanet bu soruyu kendisi uyduruyor ona yanıt veriyor. Verdiği yanıt da olumlu!" görüşünü ileri sürdü.

Deprem bölgesinden getirilen kız ve erkek çocuklarının İnsanı Yardım Vakfı'nın (İHH) Beykoz'da kiraladığı iki villaya yerleştirildiği yalanını tekrarlamakta da bir beis görmeyen Çaralan, "İktidarın bu eğilimi, depremzede kimsesiz çocukların tarikat ve cemaatlerin kucağına atılması tutumuyla birleştiğinde Diyanetin, 'Çocukları evlat edinenlerin evlatlıklarıyla evlenebileceği' fetvasının öylesine ve 'İslam hukuku' bilgisi olsun diye verilmiş bir fetva olmadığı da görülüyor" diyerek büyük bir edepsizliğe imza attı.

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