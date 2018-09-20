THY - Kabin Kıyafetleri Lansman
0553 313 94 23

Islam Slimani'ye büyük övgü! 'Onu ilk çağırdığımda...'

Halilhodzic, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı öncesi konuştu ve Cezayir Milli Takımı'ndan eski öğrencisi Slimani hakkında övgü dolu sözlerde bulundu.

20 Eylül 2018 Perşembe 17:36
Islam Slimani'ye büyük övgü! 'Onu ilk çağırdığımda...'

Hırvat basınına konuşan Vahid Halilhodzic, ''Cezayir Ligi'nde bir maçı izlemeye gitmiştim ve Islam Slimani'yi ilk kez orada görmüştüm. Tekniği çok iyi olmasa da oyun tarzına bayılmıştım. Hemen onu Cezayir Milli Takımı'na çağırmaya karar verdim.'' dedi.

''KİMSE BU KADAR İYİ OLMASINI BEKLEMİYORDU''

Dinamo Zagreb'in Slimani'ye çok dikkat etmesi gerektiğini belirten tecrübeli teknik adam, ''Onu ilk çağırdığımda Cezayir Futbol Federasyonu bile bana gülmüştü. Kimse Slimani'nin bu kadar iyi olacağını tahmin etmiyordu. Teknik ve taktiği o zamanlar iyi değildi ama zamanla onları da geliştirdi. 2014 Dünya Kupası'nda en iyi oyuncularımızdan birisiydi. Dinamo'nun onu iyi savunması gerekiyor. Çünkü yapılan bir hatayı hemen cezalandırır.'' şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 17:36
  1. Fenerbahçe Haberleri
  2. Fenerbahçe

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    HDP'li Kızılkaya gözaltına alındı
    1. HDP'li Kızılkaya gözaltına alındı
    2. Yunanistan liginde bir ilk! Dev maça..
    3. İtalya'da katolik papaza çocuğa cinsel..
    4. İstanbul'da Azeri ortaklar..
    5. Dolar değer kaybetme sürecinde
    6. Antalya'da bankada büyük vurgun! 15..
    7. Kahramanmaraş'ta av tüfekli şaka..
    8. Antalya'da yaşlı adam indiği otobüsün..
    9. Kırıkkale'de veli kavgasını ayıran..
    10. Kozalak toplarken elektrik akımına..
    11. http://www.milliyet.com.tr/af-orgutu-s..
    12. İndiği otobüsün altında kalarak ağır..
    13. Beklenen Marmara Depremi'nin büyüklüğü..
    14. İran'dan Amerika çıkışı! Alaya alıyorlar
    15. Eskişehir'de 90 bin TL'yi yatıracaktı,..
    16. BİM aktüel indirim fırsat ürünleri..
    17. UEFA'dan flaş karar! Galatasaray...
    18. UEFA'dan flaş karar! Galatasaray'ı..
    19. Kayseri'de DEAŞ operasyonu! 2 tutuklama
    20. Uluslararası Af Örgütü: Sisi, Mısır'ı..
    Aliyev'den sert uyarı: Önümüzde duramazlar, ayağını denk alsınlar!
    Aliyev'den sert uyarı: Önümüzde duramazlar, ayağını denk alsınlar!
    Fuhuş rezaletinin her anı görüntülendi!
    Fuhuş rezaletinin her anı görüntülendi!
    Müthiş başarı: 250 dolara ABD'den ithal edilen cihaz 25 dolara yapıldı!
    Müthiş başarı: 250 dolara ABD'den ithal edilen cihaz 25 dolara yapıldı!
    UEFA Uluslar Ligi fikstür
    UEFA Uluslar Ligi fikstür
    Beştepe'de trilyon dolarlık toplantı
    Beştepe'de trilyon dolarlık toplantı

    Günün Karikatürü

    20 Eylül 2018
    Bu haber tüm çalışanları ilgilendiriyor… O rakam artırıldı
    Bu haber tüm çalışanları ilgilendiriyor… O rakam artırıldı
    Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı! Bir Rus savaş uçağı daha düştü
    Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı! Bir Rus savaş uçağı daha düştü