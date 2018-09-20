Islam Slimani'ye büyük övgü! 'Onu ilk çağırdığımda...'

Hırvat basınına konuşan Vahid Halilhodzic, ''Cezayir Ligi'nde bir maçı izlemeye gitmiştim ve Islam Slimani'yi ilk kez orada görmüştüm. Tekniği çok iyi olmasa da oyun tarzına bayılmıştım. Hemen onu Cezayir Milli Takımı'na çağırmaya karar verdim.'' dedi.

''KİMSE BU KADAR İYİ OLMASINI BEKLEMİYORDU''

Dinamo Zagreb'in Slimani'ye çok dikkat etmesi gerektiğini belirten tecrübeli teknik adam, ''Onu ilk çağırdığımda Cezayir Futbol Federasyonu bile bana gülmüştü. Kimse Slimani'nin bu kadar iyi olacağını tahmin etmiyordu. Teknik ve taktiği o zamanlar iyi değildi ama zamanla onları da geliştirdi. 2014 Dünya Kupası'nda en iyi oyuncularımızdan birisiydi. Dinamo'nun onu iyi savunması gerekiyor. Çünkü yapılan bir hatayı hemen cezalandırır.'' şeklinde konuştu.