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Islam Slimani'nin yeni takımı belli oldu

Falcao konusunda Galatasaray'a kolaylık sağlamayan Monaco aradığı ismi sonunda buldu. Geçen sezon Fenerbahçe forması giyen Cezayirli golcü Islam Slimani, Fransız temsilcisi Monaco ile sözleşme imzaladı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:35
Islam Slimani'nin yeni takımı belli oldu

Galatasaray'a transferi resmi imzaya kalan Falcao sonrası forvet arayışlarına giren Monaco aradığı ismi buldu. Fransız ekibindeFalcao'nun yeni sözleşmeyi kabul etmemesi ve Galatasaray'da forma giymek istemesi nedeniyle yeni golcü arayışları devam ediyordu. Monaco, Falcao'nun yerineIslam Slimani'yi transfer etti.

Fransız ekibi,Galatasaray'a imza atmaya hazırlanan Falcao'nun yerine Slimani'yi aldı. Leicester City'de kadroda düşünülmeyen ve Fenerbahçe'nin de gönderdiği Cezayirli futbolcu Monaco ile anlaşma sağladı. Fenerbahçe'de beklentilerin oldukça uzağında kalan Slimani, sarı lacivertli forma ile 25 maça çıkmış ve 5 gol atmıştı.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:35
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