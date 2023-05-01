İslam Memiş'ten uyarı, altın ve dolar yatırımcısı dikkat: Doları, altını olanları ilgilendiren tahmin! Bozdurmak isteyenler o tarih...

Altın fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle ekonomistler tarafından tek tek açıklamalar gelmeye devam ederken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten gelen yorumlar ise merak konusu oldu. Öğle saatlerinden itibaren altın fiyatlarında ibre yatay yönlü seyrediyor. Peki elinde parası olan kişiler ne yapmalı? Elinde altın olan kişilerin ne yapmalı? 1 Mayıs 2023 gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 1 Mayıs 2023 çeyrek altın, gram altın, tam altın, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatlarında son durum... Merak edilen soruların yanıtları işte...

İslam Memiş, Twitter üzerinden ise piyasadaki gelişmeleri değerlendirerek şu uyarıları yaptı:

“Dün 20,50’den $ alan şuan 20,30 Dün 1.380’den gram alan şuan 1.360

Son 2 hafta. Bu iki hafta içerisinde algıyla varlıklarına yön veren, kumar oynayan ya batacak ya da çıkacak. Çok kumar oynayan olacak. Çok batan olacak. Hadi hayırlısı. Bakalım batanlar suçu kimde arayacak? Çok merak ediyorum.

Zengin olan kendinden bilir, batan kimden bilir?

Seçim öncesi ve sonrası volatilite o kadar çok olacak ki, özellikle seçim gecesi o kadar çok büyük vurgunlar yapacaklar ki göreceksiniz. Sanal kumarhaneler çok yuvalar yıkacak. Çok intihar edenler olacak. Yapmayın, etmeyinler bir şey ifade etmeyecek. Malınızı, canınızı alanlar şampanya patlatarak kutlama yapacaklar! Ya kumar oynayanlar ne yapacak? Yuvasından, malından, canından olacaklar.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sanal kumarhaneler, kampanya başlattı. Sanal kumarhaneler, pozisyon ayarladı. Sanal kumarhaneler, ipini hazırladı. Cellad hazır, kurbanını bekliyor. 2 hafta sonra ipin kurbanları kimmiş göreceğiz. Bugün celladına aşık olmuşların yürüyüşünü izliyoruz. Yarın ise göz yaşlarını.

Bugün o kurbanları gaza getiren, o masaya oturtan, ipe götüren seçimden sonra diyecek ki “Bak borcundan dolayı intihar etmiş, vah vah”. Düşmanlarınız böyle intikam alacak. Uyanık olun. Ya da olmayın, siz bilirsiniz.”

Memiş’ten altın fiyatları ile ilgili diğer önemli açıklamalar ise;

Altın fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle ekonomistler tarafından yapılan açıklamaları mercek altına alan yatırımcıların dikkatini en çok çeken açıklama Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten geldi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş tarafından yapılan açıklamalar ise gündem oldu.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ons altın fiyatları ile ilgili görüşlerini aktardı. Memiş, ons altın için 2000 bin doların altına düşerek 1980 dolar seviyelerinden işlem göreceği konusunda tahminde bulundu. Dolar kurunda yaşanan düşüş, gram altın fiyatlarını henüz etkilemediğine değinen uzman isim ons altın fiyatlarında düşüşün devam edeceğini vurguladı.

İslam Memiş, yatırımcıları uyardı. FED faiz kararı sonrasında altın fiyatlarının oldukça sert dalgalanmalar olacağını vurguladı. Faiz artışlarının durmasının ardından altın fiyatlarının yeniden yükseleceğine dikkat çekti.

Elinde altını olanlar ne yapmalı?

Altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar yatırımcıları ikiye böldü. Bazı yatırımcılar elindeki altını bozdurmayı tercih ederken, bazı yatırımcılar ise ne yapacağını bilmeyerek piyasa araştırması yapmaya başladı. Yatırımcılar, altın piyasası ile ilgili yorumları tek tek gözden geçirirken, İslam Memiş’in uyarısı ise dikkatleri çekti.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş elinde altını olan yatırımcıları uyardı. Memiş, elinde altın olan yatırımcılara seslenerek altın bozdurmak için doğru bir zamanın olmadığını açıkladı. Gram altının makas aralığına dikkat çeken uzman isim kapalı çarşı fiyatlarının dikkate alınması gerektiğini ifade etti. Not: Yatırım tavsiyesi değildir.

1 Mayıs çeyrek ve gram altın fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI

1.243,84

1.244,07

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.980,96

1.981,36

ÇEYREK ALTIN FİYATI

1.990,20

2.034,01

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

7.960,78

8.111,15

YARIM ALTIN FİYATI

3.967,95

4.068,01

ZİYNET ALTIN FİYATI

7.960,78

8.111,15

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

1.243,01

1.318,91