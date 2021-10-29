İslam Memiş'ten tarihi uyarı: Kritik bir süreç geliyor! Allah'ın imtihanı bu

Dünya ve Türkiye ekonomisini yorumlayan ekonomist İslam Memiş, tarım emtialarında ve döviz kurlarında bir artış olacağını söyledi.

Memiş'in kritik açıklamaları şöyle:

Öyle bir süreçten geçiyoruz ki ekonomiye sadece dolar ne olacak? Altın ne olacak? Gümüş ne olacak. O süreç bitti. Düşüşler kalıcı olacak mı? O tezgah geçti artık. Herkes çarşıya ve pazara gidiyor. Türk Lirası değer kaybediyor. önünü göremiyorsun Öngörü bitti, beklenti bitti. Koronavirüs sürecinde yeni bir düzen kuruldu. Ekonomide dolar, altın ne olacak? Sorularını bir kenara bırakıyoruz. Tabiki değer kazanmaya devam edecek. Bunu kimse sormasın. Yaklaşık 1 yıldır tarım emtiası, altın gümüş satmayın, hiper enflasyon geliyor diyerek uyardım.

"Allah'ın imtihanı bu"

Şimdi dünya genelinde öyle bir hiperenflasyon göreceğiz ki, tarım, ulaşım, enerji fiyatları o kadar çok değişecek ki, masumların ve garibanların bedduası var dünyada kolay ölümü herkes unutsun. Müslümanların budistler tarafından yakıldığı, kadınların katledildiği dünyada kimseye kolay ölüm yok. Allah'ın imtihanı bu.

"Topraklarımıza sahip çıkalım"

Kıtlık ortamı var. Bu sene 2 liraya aldığınız ekmek seneye 4-5 lira olacak. Yağ bugün 100 lira seneye 200 olacak anlamı taşıyor. Herkes topraklarına sahip çıksın. Tarım arazilerini kiralayıp ürünleri kendi ülkelerine götürecekler. Topraklarımıza sahip çıkalım.

Her ne kadar büyükelçi problemi çözülmüş olsa da ABD ve Batı bunun peşini bırakmayacak. Yaptırım ile Türkiye'yi sıkıştırmak isteyecekler. Bölgede tansiyon artar ve Türkiye'ye karşı bir kışkırtma ile beraberinde bir kur atağı da görülebilir.

Sosyal medyadan operasyon çekilecek

ABD ve Avrupa'da anflasyon nedeniyle bir ateş başlayacak. Türkiye'yi de körükleyecekler. Evlatlarımızla iletişim halinde kalalım. Sosyal medyadan operasyon çekilecek önümüzdeki haftalarda. Milleti kaos ve kargaşaya sürükleyecek bir operasyon yapılacak. Mesele döviz ve altın düşmesi ve yükselmesi değil; mesele toplumun uçurumun kenarında olmasıdır. Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak isteyecekler. Sosyal medyada gördüğünüz her şeye inanmayın.