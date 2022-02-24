İslam Memiş'ten savaş uyarısı! 'Dolar ve altın alınmaz' dedi ve o yatırım aracını önerdi... Elinde TL olanlar dikkat

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş hali altın ve dolar kurunun yükselmesine neden oldu.

Elinde Türk lirası olanlar ise yatırımını ne yönde yapacağını tedirgin bir şekilde bekliyor.

Konuyla ilgili Youtube kanalı üzerinden konuşan İslam Memiş, Euro ve Sterlin için yatırım çağrısı yaptı.

İslam Memiş yaptığı açıklamada, "Elinde TL olanlar dolar yerine Euro alabilir. Altın ve ons altındaki yükselişler devam edecektir. Benim elimde TL varsa gram altın almam. Ons ya da gram altın almam. Zamanında bunun öngörüsünü yapmak lazımdı. Buradan tekrar gram altın satılmalı mı? Hayır satılmamalı. Dolar ve altın yerine daha ucuz enstrümanlar var. Sterlin ve Euro var. Gram altın 900-960-1000 lira seviyelerine yükselebilir. Yine gümüş yükseliyor. Alır mıyım, almam. Bunları TL’ye çevirmek şu anda mantıklı değil" dedi.