İslam Memiş’ten kritik dolar ve altın açıklaması!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın ve dolar yatırımcılarına kritik uyarılarda bulundu. Memiş, dolar ve altın hakkında son derece kritik tahminlerini paylaştı ve gram altın temini gerçekleştiremeyenler için bir tarih belirleyerek yeni zirve noktasını duyurdu.

Her tahmini tutan isimden çok kritik dolar uyarısı! “Sadece saatler kaldı” diyerek milyonlara çağrı yaptı

İslam Memiş’in tv100.com’daki “Tatil öncesi hangi bant aralığını takip etmeli?” başlıklı makalesi şöyle:

Kurban Bayramı nedeniyle biz tatil sürecinde olacağımız için yabancı piyasaları, gelişmeleri ve istatistikleri yakından takip edeceğiz. Hafta içinde Avrupa bölgesinden gelecek veri ve duyurular daha fazla olacak.

ALIM YAPIN

Dolar/TL kuru, 25,23 lira seviyesinden kapanış yaptı. İlk olarak yatay hareketi, ardından geri çekilmeleri gözlemleyeceğim. Önem verdiğim 24,00 ve 23,70 lira seviyeleri. Dolar sahibi olanların, tatil öncesi parite üzerinden Euro, Sterlin, altın ve gümüş alımları için güzel fırsatlar yakalayabileceğini belirtmeliyim. (Ancak bu işlemler PARİTE üzerinden gerçekleştirilmeli)

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DOLAR MI EURO MU?

Kapanış 1,0894 seviyesinden gerçekleşti. Bu yıl için 1,0850-1,08 seviyeleri giriş için güzel fırsatlar olabilir. Bu yılki 1,15 seviyesi beklentim hala geçerli. Dolar mı, Euro mu? Benim yanıtım Euro.

Brent petrol;

Kapanış 74,40 dolar seviyesinden yapıldı. 79 dolar seviyesine tırmanmak isteyebilir. Ancak bu yükselişin kalıcı olmayacağını, yeniden 76 dolar seviyesine gerileyeceğini tahmin ediyorum.

ALIM İÇİN UYGUN SEVİYELER DEĞİL

Gram altın kapanış 1.560 lira seviyesinden yapıldı. Dolar/TL kurunu izliyor. Alım için uygun seviyeler olduğunu düşünmüyorum. Dolar/TL kurunda 24,00 veya 23,70 seviyeleri görülmesi gerekiyor. Piyasada fırsatlar asla tükenmez. Sabırla dolar/TL kurunu izlemeye devam ediyorum. Son alımın ardından hedef olarak beklediğim ikinci zirve 1.650 lira seviyesi.