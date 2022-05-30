İslam Memiş'ten çok kritik dolar tahmini: Siz siz olun sakın bunu yapmayın

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, dolar yatırımcılarının merak ettiği o konuyu anlattı. Çok önemli bir uyarıda bulundu ve kimlerin kaybettiğini açıkladı.

İşte İslam Memiş'in o uyarıları:

"Dolar TL kuru 16,23 liraya kadar geriledi. 16.45'i görmüştü. Bu hafta özellikle kırmızı çizginin 16.40 lira olduğunu söyledik. Yüksekten maliyet yapmayın, tekrar alım fırsatı beklenebilir. Destek seviyesi 16.15 devamında 15.80 seviyesi. Bakalım hangi destek seviyelerinden dönecek. Takip edeceğiz. Siz siz olun 16.40 lira seviyelerinden alım yapmayın. Tekrar hafta başında 16.15'e kadar gerileyecek mi göreceğiz. Kişisel olarak tahminim o destek seviyeleri olsa da düşüşlerin kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Orta ve uzun vadede yukarı doğru atakların devam etmesini olası görüyorum. Özellikle Nisan ayındaki yol haritamıza sadığız. Hiçbir dalgalanmaya karşı panik yapmıyoruz. Mayıs Haziran Temmuzda bir prensip sahibi olacağız. Dalgalanmalarla alım satım yapmayacağız. Yaparsak elimizdeki varlıklardan olacağız. Bu nettir. Dolayısıyla bu dalgalanmalardan dolayı panik yapıp alım ve satım yapanlar yanlış karar verdi. Kendinizi koruyamadınız. Nefsiniz iradenizin önüne geçti. Zarar etmeye devam edecekler. Kendinizi uyanık zannetmeyin. Piyasalarda kargaşa var, endişe var. Yurt içi piyasalarda alım satımı bitirdiler. Günlük ve haftalık bazda alım satım yaptırmayacaklar. Bunu algılayamayanlar ellerindekini kaptıracaklar. O yüzden satan her zaman zarar edecek."