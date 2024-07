İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına uyarı! 'Bozmak için acele...'

Altın fiyatları bayramdan sonra yatırımcısının yüzünü güldürdü. Bayramdan önce 2400 TL'den satılan gram altın 2500 TL'yi gördü. Sert dalgalanma sonrası altın yatırımcısının ne yönde ilerlemesi gerektiğini Finans Analisti İslam Memiş 'o gün geldi çattı' diye uyararak değerlendirmede bulundu.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, önümüzdeki ağustos ayı için altın yatırımcıları için dikkat çeken bir tahminde bulundu. Memiş, yükselişteki altın fiyatlarıyla ilgili olarak öngörülerini tek tek sıraladı.

Tüm zamanların en çok kazandıran yatırım aracı olan altın, yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken Finans Analisti İslam Memiş vatandaşlara çok önemli bir uyarıda bulundu. Memiş, önümüzdeki ay için gram altındaki zirve beklentisini de açıkladı.

SON 1,5 AYIN ZİRVESİNDE

Altında 1.5 ayın zirvesindeki haftaya başladık diyen İslam Memiş, "Gram altın 2511 lirada. Yükseliş devam ediyor. Bu hafta kritik bir hafta. Perşembe ve cuma günü ABD'de enflasyon verilerini takip edeceğiz. Altın fiyatları için önemli açıklamalar. 2300-2350, gram altında 2450-2550 lira aralığını takip edeceğiz. "dedi.

"HER BEKLEYİŞ ZARAR OLABİLİR"

Elinde altın bulunduranlar nakite ihtiyacı yoksa bozmak için acele etmemeli diyen İslam Memiş, "Temmuz ayı geldi, çattı. Haziran ayında düşüşte olan altın temmuzda yükseliş dalgasına başladı. Bundan sonraki beklentimiz her ay yeni bir rekor tazelemesi. Haziranda 2420 liradaydı, bugün itibarıyla 2520 lirayı test etti gram altın. Önümüzdeki ay 2600 lira, yıl sonunda 3000-3500 lira beklentimiz var gram altında. Gram altın ihtiyacı olanlar ise bu günleri değerlendirmeli. Her ay rekorlar gelecek. Her bekleyiş zarar olabilir" ifadelerini kullandı.

