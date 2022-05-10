İslam Memiş’ten altın ve dolar için yeni uyarı: Bu hatayı sakın yapmayın

Dolardaki yükseliş ve altında hareketlilik devam ederken, Piyasa Uzmanı İslam Memiş'ten yatırımcılara uyarı geldi.

Bugün dolar 15 TL'ye seviyesini kırarken, Altın ise 908 TL seviyelerine tırmandı.

Piyasalar güne hareketli başlarken, yatırımcı ise elindeki altın ve doları değerlendirmek için uygun fırsat tarihi bekliyor.

Peki altın ve dolardaki tırmanış devam edecek mi? İşte İslam Memiş, tüm bu soruların cevabını yanıtladı.

Hataya düşmeyin

Altının 900 lira seviyesinde olmadığını ifade eden Memiş, ekrandaki rakamları baz alanların hatalı bir yol izlediğini söyledi.

Yıl içinde yükselişlerin devam edeceğinin altını çizen Memiş şunları kaydetti:

"Dolar kuru uzun bir aradan sonra yurtiçi piyasalarda 15 Lira seviyesinin üzerine yükseldi. 15.30 Lira seviyesini güçlü bir destek seviyesi olarak kısa vade için takip edeceğiz. Kısa vade için takip ettiğimiz bant aralığı aşağıda 14.80 yukarıda 15.30 Lira bant aralığı. Yatırımcılar bu bant aralıklarını yakından takip etmesi gerekiyor''

Yeni zirveler Haziran ve Temmuz'da

Haziran ve Temmuz aylarında yeni zirveler yaşanma ihtimalinin çok kuvvetli olduğunu söyleyen Memiş, ''Özellikle Temmuz aylarında yeni zirveler gündeme gelebilir. 15 Lira seviyesinin altına sarkma yaşanırsa dövizle ticaret yapanlar ve döviz borcu olanlar bu fırsatı değerlendirmeli diye düşünüyorum. Özellikle dolar endeksinin 104 seviyesinde olduğu bir gündeyiz. Muhtemelen de yıl içerisinde bu yükselişler devam edecek" ifadelerini kullandı.

Piyasadaki baskılamaya dikkat

Amerika Merkez Bankası'nın (FED) yıl içinde toplamda 150 baz faiz artırımı yapabileceğini belirten Memiş, FED'in aldığı faiz kararlarının piyasaya olan etkilerini de değerlendirdi. Memiş, dolarda yaşanan düşüşlerin kalıcı olmadığını söyleyerek, "Doların her geri çekilmesi veya 15 Lira seviyesinin altındaki rakamlar orta ve uzun vade için kalıcı olmayacağını da bize göstermiş oluyor" ifadelerini kullandı.

Diğer emtia fiyatlarında da bir baskılanma olduğunu belirten Memiş, altın-gümüş gibi emtialar veya kripto paralarda sert düşüşler yaşanacağını söyledi.

Bankadan al sat yapanlara uyarı

Bankalar üzerinden altın al-sat yapacakları tekrardan uyaran Memiş, "Gümüş ve altın fiyatlarının veya döviz kurlarının ekranda gördüğü fiyatlar ile alakası olmadığını tekrar belirtmek isterim" dedi.