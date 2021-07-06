İslam Memiş’ten altın tahmini! Yeni zirvelere hazır olun

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten altın yatırımcısına flaş tüyolar geldi. "Altın yatırımcısı yeni zirvelere hazır olmalı" diyen İslam Memiş, "Altının gram fiyatında önce 540-560 devamında 580-600 lira aralığını görebiliriz" tahmininde bulundu. İşte İslam Memiş'in yazısından öne çıkan başlıklar...

- 2020’nin yaz aylarında altının ons fiyatının 2.075 dolar, altının gram fiyatının 540 liraya yükseldiğini gördük. 2021’e altının ons fiyatı 1.898 dolar, altının gram fiyatı 451 liradan başlamıştı. 2021’in ilk haftasını yükseliş isteğinde başlayan altın fiyatlarında düşüş trendinin başladığını gördük.

- Ülkelerden gelen aşı haberleri, dünya sağlık örgütünün kabul etmesi, insanlar üzerinde uygulanması, vaka sayılarının düşmesi, kısıtlamaların kalkması gibi birçok olumlu etken altın fiyatlarının yılın yarısında baskı altında bıraktı. Altın fiyatlarının yılın ilk yarısında baskı altında kaldığını gördük ancak geniş bant aralığında dalgalanması dikkat çekiciydi.

- Aşı iyimserliğiyle yılın ilk çeyreğinde 1.677 dolara gerileyen altının ons fiyatı, yılın ikinci çeyreğinde 1.916 dolara yükseldiğini gördük. Altının gram fiyatının ise yılın ilk çeyreğinde 397 liraya gerilediğini, yılın ikinci çeyreğinde 535 liraya yükseldiğini gördük.

- Yılın 6 aylık sürecinde baktığımızda altın fiyatlarının aylık bazda dalgalı seyirde işlemler gerçekleştirerek yatırımcısının kafasının karışmasına neden olurken, sabit getiri olarak yıl başına kıyasla değer kaybetmediğini gözlemliyorum.

Gel-gitler sürekli hale mi geldi?

Amerika Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell ve Fed üyelerinin şahin açıklamaları, altın fiyatlarının yeniden baskı altında kalmasına neden oldu ancak bu kez söylem değişikliği ile hızlı toparlandığını gördük. Powell ve Fed üyelerinin açıklamalarından sonra altının ons fiyatının 1.750 dolar, altının gram fiyatının 490 liraya gerilediğini gördük.

Cuma günü ise altının ons fiyatının 1.795 dolar, altının gram fiyatının 500 liraya yükseldiğini gördük. Haziran’da 5 yılın en kötü performansını sergileyen altın fiyatlarında geniş bant aralığı geçerliliğini korudu. Haziran’da altının ons fiyatı 1.750-1.910 dolar, altının gram fiyatında 490-535 lira aralığını gördük.

Yakın zamanda ne olur? Yıl sonu zirveler var mı?

- Geniş bant aralıkları aylık bazda yaşandığı için yatırımcısında kafa karışıklığına neden olduğunu söyleyebiliriz. Altın fiyatlarının yılın kalan yarısında zirve ve dip sevilerini tekrar göreceğini düşünüyoruz. Altın fiyatlarında yılın kalan yarısı için ne yükselişlerin ne de düşüşlerin bittiğini söyleyemem! Biz, yılsonuna kadar altın fiyatlarında yeni zirvelerin görülebileceğini tahmin ediyorum.

Eylül ayına kadar on s fiyatında 1960 dolar...

- Çünkü bol likidite, küresel enflasyon riski, merkez bankalarının fiziki altın talebini sürdürmesi gibi nedenler, altın fiyatlarının yükselişini desteklemesini bekliyorum. Altın fiyatlarında Eylül ve sonrası için iki ayrı fiyatlamayı takip edeceğimizi belirtmek isterim. Eylül ayına kadar altının ons fiyatında 1.960 dolar seviyesinin test edilme ihtimalini takip edeceğim. Öngörümüz gerçekleşirse altının ons fiyatı 1.960 dolar seviyesini test ettikten sonra Fed etkisiyle tekrar gerileyebilir.

- Çünkü Fed, Eylül ayından itibaren 2022’nin ilk çeyreğinde faiz artırımına gideceğini güçlü bir ton ile açıklayabilir. Ondan sebep altının ons fiyatındaki gerileme hızlanabilir, düşüşler 1.680 dolar seviyesine kadar sürebilir diye tahmin ediyorum. Yılsonuna kadar altının ons fiyatında 1.680-1960 dolar aralığını takip edeceğim.

Altının gram fiyatında düşüşler sınırlı olur

- Altının gram fiyatında ise altının ons fiyatına kıyasla düşüşlerinin daha sınırlı olmasını bekliyorum. Çünkü doların uluslararası piyasalarda değer kazanma süreci, yurt içi piyasalarda dolar/TL kurunda yeni zirvelere neden olabilir diye tahmin ediyorum. Dolar/TL kurunun güçlenmesi, altının gram fiyatında düşüşleri frenleyebilir.

Önce 560 sonra 600 lirayı görebiliriz

- Biz, altının gram fiyatında yükselişin şimdilik bitmediğini düşünüyorum. Altının gram fiyatında önce 540-560 devamında 580-600 lira aralığını görebiliriz. Düşüşlerde 490 lira seviyesini destek seviyesi olarak takip edeceğim.

Altın orta ve uzun vadede yatırımcısını üzmez

- Altın fiyatları, orta ve uzun vade için yatırımcısını üzmeyebilir. Altının ons fiyatında her ne kadar baskılanma ihtimali kuvvetli olsa da altının gram fiyatı için dikkat etmekte fayda görüyorum.