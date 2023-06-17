İslam Memiş'in son tahmini olay! Bu kez altın değil: 34 lira olacak, duyan duymayanlara haber etsin

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in dolar yerine 'Euro ve Sterlin alın' tavsiyesi meyvelerini verdi. Sterlin 30 liranın üzerine çıktı.

Bununla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İslam Memiş, "Sterlin/TL kuru bugün 30,40 Liraya yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüş oldu. Yani, 2023 beklentimiz gerçekleşti. Yıl sonuna kadar 33-34 lira aralığını takip etmeyi sürdüreceğiz. 1 Ocak’ta 10 bin lira dolar karşısında 12.626 lira oldu. 1 Ocak’ta 10 bin lira Sterlin karşısında 13.392 lira oldu. Sürekli dolar diyorlar ya “Yanlış” Euro ve Sterlin tercimiz doğruydu" dedi.

Asgari ücret tahmini yapmıştı

Ekonomist İslam Memiş, Temmuz ayında yapılacak olan asgari ücret zammıyla ilgili rakam vermişti. Memiş yaptığı açıklamada, "Asgari veya diğer adıyla minimum ücret, işçilere yasal olarak ödenebilecek en düşük maaş tutarıdır. Yani, bir işçiye ödenebilecek minimum ücrettir. Asgari ücret konusunda benim tahminim 10.600 lira" demişti.

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