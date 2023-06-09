İslam Memiş'in sır mesajı! Dolar, altın ve borsa ile ilgili ne demek istedi?

Kabinenin açıklamasından hemen sonra para piyasaları da hareketli... Döviz fiyatlarında rekor yükseliş var. Dolar fiyatı 23 liranın üstünde seyrederken, euro fiyatı da 24 liranın üstünde seyrediyor.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak yatırımcılara seslendi ve önemli açıklamalar yaptı.

İslam Memiş'in son attığı mesaj dikkat çekti:

Seçimden önce koşa koşa 22,40-22,60’dan dolar, 1.516’dan altın, 18,50’den gümüş aldırdılar.

4.390’dan borsa sokmadılar.

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Almayın diye yalvarmıştım.

Sonra ne oldu;

Dolar 20,21- altın 1.355 - gümüş 16’ya gerilemişti.

Bugün ruhunuzu karartıyorlar.

Plan, sizi devlet düşmanı yapmak.

Siyasi kindarlık.

Siz zeki insanlarsınız.

Sizin emeğiniz ve alın teriniz var.

Onu korumak da benim vazifem.

Onların işi sizin psikolojinizi bozmak.

Onlar talimatla sizi karamsarlığa itiyor.

Onların mayası bozuk.

Onlar hazımsız.

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Satma kardeşim satma.

TL alma.

Elinden, cebinden tutan mı var.

Alttan aldık, üstten sattık.

Var mı bi diyeceğin.

Para, tercih, keyf bizim değil mi?

Sana ne.

Zoruna giden ne?

Para bizim değil mi?

Sana ne?

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İslam Mesaj son attığı mesajda ise "Ya doğdu büyüyecek Ya uzakta gelecek. (Bekleyenin meşhur sözüdür)" ifadesini kullandı.