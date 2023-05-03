İslam Memiş uyardı: Gerçekler ortada, alt üst eden gelişme olacak diyerek duyurdu! Fed kararı öncesi altın 33 dolar...

Altın ve dolar piyasaları Amerika Merkez Bankası Fed’in para politikaları toplantısı sonrası açıklayacağı faiz kararına kilitlendi. Ons altın önemli karar öncesi 2 bin doların üzerinde hareket ederken gram altın bin 260 TL seviyelerine kadar çıktı. İslam Memiş Fed faiz kararlarına yönelik değerlendirmeler yaparken bankacılık krizleri sonrası altın fiyatlarının yüksek kalması bekleniyor.

ABD Merkez Bankası'nın (FED) kararı öncesinde Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Memiş, “Büyük kriz patlayacak, kaçışı yok” diyerek dolarda son kez sıçrayış olacağını söyledi. İşte detaylar...

Fed’in para politikaları toplantısı sonrası yüzde 25’lik artırımla faizleri son 16 yılın en yüksek seviyesine çıkarılması beklenirken bankanın pas geçme ihtimali hala masada. Fed faizlerinde artışlar beklenmesine rağmen ABD’de önemli bankaların ardı ardına iflas etmesi altında güvenli liman alımlarını artırdı. TGRT Haber ekranlarında piyasaları değerlendiren İslam Memiş çarpıcı açıklamalar yaptı.

ABD BANKACILIK KRİZLERİNE RAĞMEN PARA POLİTİKASINA DEVAM EDİYOR

ABD ve Avrupa’da merkez bankaları enflasyonla mücadele etmek adına faiz artırımlarına yönelik adımlarına devam edecek gibi görünüyor. ABD’de manşet enflasyonu gerilerken çekirdek enflasyonun beklendiği gibi gelmemesi faiz artışlarına devam etme sinyali olarak algılandı. Euro Bölgesi’nde ise Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık yüzde 0,7 ve yıllık yüzde 7 artış gösterdi. Faiz artırım beklentileri piyasalarda resesyon korkularını artırırken banka hisselerinde gerileme devam ediyor.

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Ons altın açıklanacak veri öncesinde 33 dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyelerine kadar yükselemeye hazırlanıyor. Bununla beraber Cuma günü açıklanması beklenen ABD istihdam verileri de dolar ve altın fiyatlanmalarını etkileyecek.

Öte yandan Finans Analisti İslam Memiş konuya ilişkin değerlendirmesinde Amerika Merkez Bankası Fed, 25 baz puanlık artış yaparak bu işi sonlandıracak. 2024 yılının ilk çeyreğinde büyük ihtimalle yeniden faiz indirimleriyle yoluna devam edecek” sözlerini kullandı. Memiş şunları kaydetti: Dilediğimiz zaman piyasaları etkileriz mantığıyla sözlü müdahalesine devam edecek. Ancak çok yakında patlayacak mortgage krizi çok yakında patlayacak bir bankacılık krizine karşı enflasyona karşı Fed’in yapabileceği bir şey yok. Sadece Türkiye’yi kast etmiyorum, tüm dünyada rakamlar ortada gerçekler ortada. Dünya ekonomileri iyi bir yere gitmiyor. Özellikle Çin Tayvan arasındaki gerilim benim için önemli. Kafkaslardan gelen veri akışı da benim için önemli.