İslam Memiş tarih verdi! Altın çok sert yükselecek

İslam Memiş, altın ve gümüş yatırımcısını “Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik” deyip düşüşleri görüp baskıyla hareket etmemesi konusunda uyardı. Dolardaki düşüşün kalıcı olmayacağını belirten İslam Memiş, “Önümüzdeki günlerde altın ve gümüşte agresif yükselişler göreceği. Bununla birlikte bazıları ‘Keşke ben de bu seviyelerden altın ve gümüş alsaydım’ diyecekler” dedi. Memiş, Mayıs ve Haziran aylarına işaret etti. İşte İslam Memiş’in kendi YouTube kanalında yaptığı altın, gümü ve dolar tahminlerinden satır başları…

- Dünyadaki 7 merkez bankasının kendi dijital paralarıyla yürüyeceklerini açıklaması emtia fiyatları açısından olumlu. Merkez bankaları kendi dijital paralarını altın ve gümüşe bağlayacakları için altın ve gümüşün değeri önümüzdeki aylarda tekrar anlaşılacak, özellikle fiziki altın bulunduranlar da bu süreçten oldukça memnun kalacak.

'Acaba yüzümüz ne zaman gülecek' diyenler...

- Geçtiğimiz 4 aylık süreç içerisinde altın ve gümüş yatırımcısı bu baskılanma bu düşüşle birlikte “Acaba yüzümüz ne zaman gülecek” sorularını sıklıkla sormaya başladı. Küresel borsalarda yaşanan ralliler, ABD 10 yıllık tahvil fiyatlarındaki yükselişler, kripto para piyasalarında yaşanan agresif yükselişlerle birlikte altın ve gümüş fiyatları bu düşüş ortamında aslında büyük yatırımcılara, merkez bankalarına çok iyi alım fiyatları verdiği için Merkez Bankaları altın ve gümüş fiyatlarındaki düşüşü kendi adına bir avantaja çevirdiğini hep beraber önümüzdeki aylarda görmüş olacağız.

Mayıs ve Haziran aylarına dikkat!

- Özellikle Mayıs ve Haziran aylarında altın ve gümüş fiyatlarının agresif biçimde yükseliş göreceğiz. Bununla birlikte yatırımcılar “Keşke ben de bu seviyelerden altın ve gümüş yatırımı yapsaydım” diyecekler.

- Merkez Bankası’nın 200 baz puanlık faiz artışından sonra özellikle yurtiçi piyasalarda Türk Lirası varlıklarında ister istemez değer artışı yaşandı. Yüzde 17’lik faizin 2 puanlık artışla yüzde 19’a yükseltilmesini hiçbir uzman da beklemiyordu. Piyasa 100 baz puanlık artış bekliyordu ve bu piyasalarda fiyatlanmıştı.

Dolar sert düşüş altın ve gümüşü de etkiledi

- Merkez Bankası’nın 200 puanlık artış kararından sonra döviz piyasalarında sert düşüşler gördük. Gram altın ve gümüş fiyatları da bundan olumsuz etkilendi.

- Bu hafta gram altının 404-422.5 lira, dolar/TL fiyatlarının ise 7.56 lira seviyesinden 7.28 lira seviyesine kadar gerilediğini gördük. Ama altın ve gümüşün ons fiyatına baktığımız zaman yükseliş isteğini sürdürdüğünü gözlemliyoruz.

Altın ve gümüşün ons fiyatı tahmini

- Piyasalardaki kargaşa en çok altın yatırımcısına yarayacağı için 1800 dolar üzerindeki bir fiyatlama kimse için sürpriz olmamalı. Gümüşün ons fiyatı 28 dolar seviyesi yukarı kırılınca önce 30 dolar sonra 32 dolara kadar devam ettirecek. Doların yükselişinin gram gümüşte önce 6.50 sonra da 7 liraya kadar devam ettireceğini söyleyebilirim.

Dolar fiyatlarındaki düşüş Nisan'a kadar sürer mi?

- Merkez’in 200 baz puanlık faiz artışı dolar fiyatlarını düşürür mü? Uluslararası piyasalarda doların artışını dikkate aldığımız zaman bu pek mümkün değil, ancak yükselen faizle birlikte doların 6.90 lira seviyesine gelmesine şaşırmamalı. Nisan ayı toplantısında 7.50 seviyesini yukarı doğru kıracak olan doların yükselişini kırmak için yeni bir faiz artışı olabilir mi? Ben bu artlarda doları baskılamanın mümkün olduğunu pek sanmıyorum. Dolardaki bu düşüşler pek kalıcı olmayacak. Merkez’in faiz kararıyla başlayan düşüş, dolarla ticaret yapanlar için de bir alış fırsatı sunduğunu söyleyebilirim.

Altın ve gümüşte sert yükselişler olacak

- Özellikle gram altın ve gümüş yatırımcısı şuna dikkat etmeli; 4 aydır sabırla bekledik, yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Küresel ekonomilerde ciddi bir kriz geldi çattı. Dolardaki düşüş kalıcı olmayacağı için altın ve gümüş fiyatlarında sert yükselişler olacak.

- Merkez Bankası’nın faiz kararı nedeniyle bu hafta da altın ve gümüşte düşüşler veya yatay seyir yatırımcısına alım fırsatları sunuyor. Ama bir sabah farklı bir dünya ekonomisine kalkabilirsiniz. Ve çarşı pazarın da karıştığını hep birlikte görmüş olacağız.

Emlak sektörü ve bankalar mesaj yağdıracak! Aman dikkat...

Merkez’in faiz kararıyla birlikte emlak sektöründe yeni kampanyalar yapılacağını düşünüyorum. Artık bugünden sonra telefonlarınıza sık sık emlak satış reklam mesajları gelebilir. Özellikle bankaların da kredi kartı kullanan vatandaşlara “Size yeni kredi verilim” telefonları geleceğini de düşünüyorum.

Ev almak isteyenlerin sözleşmelerine çok dikkat etmeleri gerektiği konusunda uyarıyorum. İlk kez ev alacakların 10 kez düşünüp bir kez karar vermesini de tavsiye ediyorum. Bu faiz oranlarıyla konut alınır mı? Bence hayır. Bu kadar yüksek faiz olan ortamda yatırım yapılır mı? Bence hayır…