İslam Memiş tahmin yaptı: Kemerlerinizi bağlayın, çok yakında başlıyor! Sert düşen altın çok büyük önem taşıyor

Ünlü ekonomist İslam Memiş, altın yatırımcılarına önemli tavsiyelerde bulundu. İlerleyen günlere dair fikirlerini ifade eden Memiş, 2024 yılını 'altın çağı' olarak nitelendirdi ve yatırımcılara altın alımları konusunda önemli ipuçları verdi. Şimdi gözler gelecek günlerde altın fiyatlarının ne kadar olacağına çevrildi.

Küresel ekonomik belirsizliklerin etkisi altında altın fiyatlarının her geçen gün yükseldiğini belirten İslam Memiş, "Ons altın için 2350 dolar ve gram altın için 3000 lira hedefimiz var" dedi. Memiş bu hedeflerin agresif bir yükselişi işaret ettiğini fakat bu durumun kendilerini şaşırtmadığını ifade etti.

"SABIRLI OLUN!"

Altın yatırımcılarına acele etmemeleri tavsiyesinde bulunan Memiş, altın alımı yapanların uzun vadeli düşünmesi gerektiğini vurguladı.

Her düşüşün bir alım fırsatı olduğunu belirten Memiş, "Elinde altın olan yatırımcılar, bozdurmak için acele etmesin. Altın, 2024 yılında da en fazla getiri sağlayan yatırım aracı olmaya devam edecek" şeklinde konuştu.

İslam Memiş, yatırımcılara gram altın veya has altın almalarını önerdiğini, işçilik maliyeti olan ziynet altınlarından kaçınılması gerektiğini belirtti.

Özellikle 2100 doların altına düşüşlerde ons altın için büyük bir alım fırsatı oluşabileceğini sözlerine ekledi.

Bu dönemde altın yatırımcıları için bilinçli kararlar almak büyük önem taşıyor. İslam Memiş'in öngörüleri, altın piyasasında navigasyon yaparken bir pusula görevi görebilir.

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