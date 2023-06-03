İslam Memiş 'rekor değil' dedi, bombayı patlattı! Dolar ve altın açıklaması olay oldu!

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.312 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.197 lira, Cumhuriyet altını da 8.773 liradan satılıyor. 20,93 dolar 20,97 liradan satılırken, Euro'da 22 lirayı aştı. Euro 22,31 liradan alınıyor, 22,59 liradan satılıyor. Bitcoin 27.197 dolardan, Türk lirası karşısında ise 570.081 TL‘den işlem görüyor.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın ve dolar yatırımcısına önemli mesajlar verdi. Altında görülecek yeni rekor rakamı açıkladı. Memiş'in açıklamaları şöyle:

"Dolar yatırım aracı değil"

Doları yatırımcı aracı olarak görenlere üzülüyorum. Dolar yatırım aracı değildir dolardan uzaklaşın. Dolar endeksinde haziran sonrası 92-94 seviyesine kadar düşüş bekliyorum 2024 yılı içinde 70 dolar için düşüş kaçınılmaz. Doların değer kaybedeceği süreç var. Elinde dolar bulunan yatırımcılara parite üzerinden işlem yapmaları gerektiğini belirtiyorum. Dolar endeksi ile dolar kurunu birbirinden ayırt edemeyen maalesef doları tutacak yıllarca bekleyecek. 2 yıl önce 18 liradan alan şuan 21 lira kazandın mı? Son 20 yılın getirisine bakıldığında doların getirisi yüzde 14 yüzde 15. Gram altının getirisi yüzde 85...Hesap ortada hesap yapman gerekiyor.

"Altında rekor görülmedi"

Altının ons fiyatında haziran ayında 1910 dolar seviyesinde beklentim var. Şuan da altının ons fiyatı 1953 dolar seviyesinde. Yıl içinde 2400 dolar seviyesine kadar yükseliş beklentimde değişiklik yok.Gram altın TL fiyatı 1306 lira ekran fiyatı. Piyasalarda 1368 lira seviyesinde. Altın fiyatlarında bu hafta rekor görülmedi. Dolar kurundan destek olan gram altının 1350 liranın altına sarkması zor.

"Gram altın 1550 lira olacak"

Benim tahminin düşmeyeceği yönünde. Bir kaç ay sonra 1550 ve üzerindeki rakamlar gelebilir.1350 liranın altında gram altın yok. Fiziki alamadıktan sonra yapabileceğin bir şey yok.

doğru haber

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