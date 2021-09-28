İslam Memiş 'ok yaydan çıktı' deyip bombayı böyle patlattı: Bunu yapanlar şanslı sizsiniz

İnsanlar varlıkları üzerinden nasıl kazanç elde eder? Enflasyona karşı paramı nasıl koruyabilirim? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten çarpıcı açıklamalar geldi. Yatırımcıya 'sepet' önerisinde bulunan Memiş, küresel krizin tüm dünyada hissedileceğini belirtti. Memiş şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sepet yapmasını öğrenir"

Yılın son çeyreğine girdik. İnsanlar bizi gördüğünde şu soruyu soruyorlar: Neye yatırım yapalım? Ben de 'Sen yatırımcı mısın' diyorum. İnsanların kendini yatırımcı olarak görmesi farklı bir şey. Yatırımcı olarak kendini tanıtan insan mutlaka sepet yapmasını öğrenir. 125 dolar, euro, altın alırsınız ama sepet yaparsınız. İnsanların şöyle algısı var. Herhangi yatırım aracı aldığı zaman yükselmesini sattığı zaman düşmesini bekliyor. Ben bu eylemleri yanlış buluyorum. Bu üç aylık süreçte insanlar kendine zaman ayırabilir diye düşünüyorum.

"Al-satçı mıyım, yatırımcı mı?

Ben bir yatırımcı mıyım al-satçı mıyım? İnsanlar varlıklar üzerinden al-sat yapabilir ama bunu akışkanlık haline getirmekle yılda 2 kez pozisyon almak arasında büyük fark vardır. Merkez Bankalarının açıklamalarına baktığımız zaman merkez bankalarının önünü göremediği süreçten geçiyoruz. Açıklamalarda şu cümleler vurucu oluyor: Tahmin ettiğimiz ferahlama gerçekleşirse, eğer bu salgın hastalıklar artmazsa... Böyle endişeleri var.

"İnsanlar fakirleşmeye devam edecek"

Şuanda dünyada enflasyon patlak verdi ve dünya ekonomileri fakirleşmeye devam ediyor. Herkes şuanda enflasyonu hissediyor. Unutmamak gerekiyor dünyada piyasalarda bu kadar bol likitide, para bolluğu varken enflasyonu hissetmemek, geçici olduğunu düşünmek yanlış bir şeydir. Enflasyonlar artmaya devam edecek, insanların alım gücü azalacak, insanlar fakirleşmeye devam edecek.

"Elinizdeki miktarı ne kadar arttırırsanız şanslı olan siz olacaksınız"

İnsanlar uzun vadeli pozisyonlarında mutlaka düşüncelerini gözden geçirmeli. Özellikle varlıkları noktalarında düşünceleri şu olmalı:

-Ben enflasyona karşı paramı nasıl korumalıyım?

-Nasıl pozisyon almalıyım? hangi yatırım araçlarından ne kadar almalıyım?

-Eğer varlıklarımın üzerinden al-sat yaparsam ne kadar riske girerim? Ben mümkün olduğunca elimdeki miktarı artırmalıyım.

Ben rakamsal değerlere takılı kalmıyorum. Elinizdeki miktarı ne kadar arttırırsanız şanslı olan siz olacaksınız. Son 9 yıldır altın gram fiyatlarına bakın. 76 liradan 500 liraya çıkan bir altın var karşınızda. İnsanlara diyorum ki mümkünse varlıklarınız miktarını arttırın.

Ok yaydan çıktı. Küresel krizi tüm dünya hissedecek.