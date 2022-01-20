İslam Memiş Merkez Bankası'nın kararına saatler kala konuştu! Bu rakamı görürseniz şaşırmayın

Gözler bugün Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararında. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 15'ten yüzde 14 seviyesine çekmişti. Uzmanlara göre Merkez Bankası faizleri sabit bırakacak. Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi açıklamalarda bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Merkez faizi sabit bırakırsa Gram Altın/TL'de 750 TL seviyelerini görülebilir dedi.

İşte İslam Memiş'in yaptığı o açıklamalar:

Merkez Bankası 2022 yılının ilk faiz kararını saat 14:00’te verecek. Geçen aylarda yüksek bir kur şoku olduğu için TCMB’nın faiz kararı ve açıklamaları oldukça önemli ve kritikti. Şimdi tansiyon biraz daha düştü döviz tarafında köpük alındı. Peki bugün Merkez Bankası faiz değişikliği yapmazsa piyasalara yansıması ne olur? Faiz indirmeye devam ederse kur ve altına fiyatlarına yansıması nasıl olacak? Alım ve satım için bekleyen yatırımcılar ne yapmalı?

İlk olarak Merkez Bankası’nın faizleri pas geçeceğini düşünüyorum çünkü önümüzdeki hafta ABD merkez bankası Fed’in faiz toplantısı var ve TCMB, Fed’i görmek isteyecektir. 2022 yılında Fed ne planlıyor bunu görmek isteyecektir ve böylelikle ondan sonraki hamlelerini daha rahat yapacaktır.

Şu anda en mantıklısı faizleri pas geçmesi yönünde. Peki her hangi bir sürpriz yapar faizleri indirir mi? Bu sefer yukarı da 13,80-13,90 TL aralığı var dolarda, tepkiyi ilk olarak burada verir. Bu seviyeler Merkez Bankası’nın kırmızı çizgisi olduğu için bu seviyelerde yeniden bir müdahale gelebilir.

Faiz sabit kalırsa dolar düşer

Peki Merkez Bankası faizleri pas geçerse ne olur; 13 TL seviyesinin altına bir sarkma olabilir. 13 TL seviyesinin altında 12,60 ve 12,20 TL seviyelerini söylüyorum bu rakamlar benim için sürpriz olmaz. Faiz kararı sonrası bir haftalık süre 25 Ocak’a kadar 13 TL seviyesinin altına sarkma ihtimalini çok kuvvetli görüyorum. Dolar kuruyla beraber diğer yabancı para birimleri de düşecektir.

Altın 750 TL'ye geriler

Gram altın/ TL fiyatı 794 TL. Doların bu kadar gerilemesi ama ONS altının tekrar 1840 dolar seviyesine yükselmesi, kritik direnç seviyesi olan 1830 dolar seviyesini kırması ile 1840 dolarak yükseldi. 1850-1857 bant aralığı çok önemli. Bu seviyelerden tekrar sert bir satış gelebilir. 1830 dolar seviyesinin altına sert bir şekilde sarkmasını bekliyorum. Altının ons fiyatını Fed toplantısına kadar 1790-1830 dolar aralığında bekliyor olacağım. Dün altının ons fiyatında yaşanan yukarı yönlü fiyatlamaların sebebi şuydu; ABD’nin Ukrayna-Rusya gerginliği ile ilgili yapmış olduğu açıklamalar.

Merkez Bankası faizleri pas geçer ve dolar 13 TL’nin altına sarkarsa gram altın/TL’de 750 TL seviyeleri gündeme gelir ama bu kademeli olur. Bir anda 50 TL düşmez, önce Gram altın/TL 770 TL sonra 750 TL.