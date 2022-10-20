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Ekonomi İslam Memiş 'karar şimdiden satın alındı' diyerek uyardı! Dolar için kritik uyarı
Ekonomi

İslam Memiş 'karar şimdiden satın alındı' diyerek uyardı! Dolar için kritik uyarı

Katıldığı bir televizyon programında ekonomi piyasalarına ilişkin açıklamalarda bulunan İslam Memiş, “Fed’in 75 baz puanlık faiz artırımı fiyatlandı” diyerek dolar için uyarıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-10-20 14:25:00 - 2022-10-20 14:26:22

Toparlanma hamleleri yapan yurt içi para ve altın piyasaları, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının (TCMB) yarın açıklayacağı faiz kararına odaklandı. Öte yandan küresel piyasalarda Amerikan Merkez Bankasını (Fed) fiyatlayan bir süreç dikkat çekiyor. Geçtiğimiz ay 100 baz puan faiz indirimine giden TCMB'nin yarın da benzer bir karara imza atması bekleniyor. Piyasaların Fed’i fiyatlamasıyla birlikte dolar endeksinde ciddi değer artışları yaşanıyor. Dolar karşısındaki altın, gümüş gibi emtialarda, Euro, Sterlin ve kripto paralarda ciddi düşüşler göze çarpıyor. Bu haftanın parlayan yıldızı ise Borsa İstanbul… Yerli yatırımcının hayli ilgi gösterdiği Borsa İstanbul, 4.000 seviyesine gözünü dikmiş durumda. TGRT Haber’de “Piyasaların tadı tuzu yok” diyen Finans Analisti İslam Memiş, yatırımcılara kritik uyarılarda bulundu.

"Küresel piyasalarda tat tuz yok"

İslam Memiş, geçtiğimiz haftalarda 111,80 endeksine kadar gerileyen dolar endeksinin 112,30 seviyesine kadar yükselmesi nedeniyle kripto para ve gram altında düşüş yaşandığını söyledi. Kripto paralarda yüzde 1 oranında satış gerçekleştiğine dikkat çeken Memiş, emtia fiyatlarında da yüzde 1 oranında bir satış olduğunun altını çizerek şunları söyledi:

“Dolar endeksindeki hareketler etkili oldu. Haftanın ilk işlem gününde toparlanma isteği olan bir piyasa vardı. Belirsiz ve dalgalı seyir devam ediyor, küresel piyasalarda tat tuz yok, yatay seyirde ilerliyor. Güne güçlü bir şekilde başladı dolar.”

'Piyasalar FED'i fiyatladı'

Fed'in 100 baz puanlık bir faiz artırımının dolarda ciddi artışlara neden olacağını kaydeden Memiş, “Yatırımcının yüzde 92 oranı 75 baz puanlık faiz artırımını fiyatlandığını söyleyebiliriz” dedi.

TCMB’nin yarın faiz kararı vereceğine dikkat çeken Memiş, “Piyasaların önünü net bir şekilde görmesi önemli. Bir belirsizlik ortadan kalktı, kademeli bir şekilde faiz indirimi yapılacak. Kredi musluklarıyla ilgili bir belirsizlik var, şu anda enflasyon nedeniyle tüketimi azaltıyorlar. 2023’ün ilk çeyreğinde faizlerle ilgili gelişmeler olabilir, enflasyon düşünce para politikası kurumu farklı adımlar atabilir” ifadelerini kullandı.

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