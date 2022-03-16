İslam Memiş heyecanlandırdı! 'Sürpriz bilgiler vereceğim' dedi

Dün, ons altın fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 2,27 azalışla 906,9 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla yüzde 0,1 değer kazancıyla 908 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.488 lira, Cumhuriyet altını da 6.077 liradan satılıyor.

Dün, yüzde 1,7'lik düşüşle 1.917,9 dolardan günü tamamlayan ons altının fiyatı ise bugün yatay bir seyir izliyor.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de şu açıklamalarda bulundu:

-Bugün önemli bir gün FED faiz kararını açıklayacak. Piyasalarda nasıl bir etkiye neden olabilir? Döviz kurlarında emtia fiyatlarında düşüş olabilir mi?

-Dün sert düşüşler yaşandı. Özellikle 900 lira üzerinde alım yapılmaması konusunda uyarılarım vardı. Yüksekten alanlara geçmiş olsun. FED'in faiz kararından sonra dalgalanma olacaktır. Yarın Merkez Bankası'nın Faiz kararından sonra piyasaların sakin bir şekilde oturacağını göreceğiz.

-Gümüş benim altına kıyasla favori yatırım aracım olmaya devam ediyor. FED toplantısından 25 baz puan faiz artırımı bekliyorum. Yıl içinde 4 kez 25 baz puan faiz artırımı ile yılı devam ettirebilir. Sürpriz olması için iki ana temel önemli 50 baz puan artırırsa sürpriz olur, güvercin tonda açıklama yaparsa sürpriz olur.

-Enflasyon artmaya devam ediyor. Ben enflasyon rakamlarının yükselmeye devam edeceğini tahmin ediyorum. Ben bu süreci manipülasyon piyasası olarak bakıyorum. Önümüzdeki haftadan itibaren şu konuşulacak dolar rezerv para olma özelliğini yitiriyor mu? Bu tartışmalara hazırlıklı olun.

-Dikkat ederseniz son bir ayda Rusya ile bağını koparan şirketler milyar dolarlık kaybı göz önünde bulundurarak sisteme dahil oldu. Kripto para ile dünya düzeninin yeniden kurulması şirketlerin ciddi zararlara ayrılması... Dolar rezerv para olmaya devam edecektir.

-Bir de haniciler var. Söylediğiniz şeyi anlamayanlar. Sadece alsam mı satsam mı diye bakıyorlar bunlar sadece kaybedecekler.

-Biz üç aydır yol haritası belirledik. Ben sizi FED'e hazırlıyorum diye yol haritamı belirlemiştim. Sepetiniz var her şey var. FED kararından sonra dolar çok yükseldi ons ve partiler düştü ne yapabilirsiniz elindeki dolarla altın veya gümüş alabilirsiniz isterseniz Euro sterlin alabilirsiniz.

-Sepetinizde her şey var bir şey düştü yükseldi diye takip etmeyeceksiniz. Bundan sonra parite üzerinden yorum yaparak devam edeceğiz. Yarın sürpriz bilgiler vereceğim size farklı aldığım sezinler de var sizlerle paylaşacağım.