İslam Memiş gram altın için net tarih vererek uyardı: 3.500 lira tahmin ediliyor! Altın için bunu yapmalıyız!

Altın fiyatlarında gözlenen dalgalanmalar devam ederken, İslam Memiş, son dönemde gram altındaki artışı değerlendirdi.

Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altının son bir ayda 245 lira değer kazandığını açıkladı. Memiş, Mayıs ve Haziran aylarında stabil seyreden gram altının, Temmuz ayında yeniden yükselmeye başladığını belirtti.

Memiş, haziran ayında 2.240 lira seviyesinde olan gram altının bu hafta 2.665 liraya yükseldiğine vurgu yaparak şu açıklamalarda bulundu:

Haziran’da 2.420 lira seviyesinde olan gram altın bu hafta 2.665 liraya yükseldi. Yani, gram altın 1 ayda 245 lira değer kazanmış oldu.Haftaya yükselişle başlayan gram altın bugün kar satışıyla 2.610 liraya kadar geriledi. Beklediğim bu kar satışları Ağustos’ta yerini tekrar yükselişlere bırakmasını bekliyorum.

Ons altın ise 1 ayda 2.290 dolar seviyesinden 2.482 dolar seviyesine yükselerek 192 dolar değer kazanmış oldu. Bugün ons altın beklediğim kar satışıyla beraber 2.420 dolar seviyesine geriledi.

"3 BİN 500 LİRAYA DAYANACAK"

İslam Memiş, özellikle gram altının yıl sonunda 3.000-3.500 liraya yaklaşacağını belirterek açıklamalarına şöyle devam etti:

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Altının ons ve gram fiyatında düşüşler kalıcı olmaz. Bugünkü gelişmeler ve haber akışları altın fiyatlarının yıl sonuna kadar yükselişini sürdüreceğini işaret ediyor.

"ALIM FIRSATI OLARAK DEĞERLENDİRİN"

Yıl sonuna kadar ons altın da 2.600-3.000 dolar aralığı, gram altın da 3.000-3.500 lira aralığını bekliyorum.

Elinde altın bulunduran kişinin nakite ihtiyacı yoksa satış için acele etmemeli. Almak isteyenler ise her düşüşü alım fırsatı olarak görmeli.