İslam Memiş dolar için rakam verdi: Bu sürpriz olmamalı

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Anadolu Ajansı Finans Analisti İslam Memiş ekonomideki son gelişmeleri yeniakit.com.tr'ye değerlendirdi.

"Dolar kurunun yükselmesi yatırımcıları ve ekonomimizi hem psikolojik hem de rakamsal anlamda etkilemeye devam ediyor." diyen Memiş, "Yatırımcılar piyasalardaki tercihlerini korku ve panikle gerçekleştiriyorlar. Yatırımcılar için belirsiz ortamlar her zaman kötü olmuştur." ifadelerini kullandı.

'Ekonomik krizin yaşanacağı bir dönemi de görebilir'

Koronavirüs salgınının dünya ekonomisi üzerindeki etkilerine değinen İslam Memiş, "Koronavirüs salgınında vaka sayıları dünya genelinde artış göstermeye devam ediyor. Vaka sayılarındaki artışlar, 'Yeni kısıtlamalar gelecek mi? sorusunun sorulmasına sebep oluyor. Eğer dünya genelinde yeniden tedbirler kapsamında kısıtlamalar gerçekleşirse dünyada bir ekonomik daralma ve neticesinde de ekonomik kriz yaşayacağımız bir döneme de girebiliriz." dedi.

'Dolar 8-9 lira seviyesine yükselebilir'

Dolardaki yükselişin devam edebileceğine dikkat çeken Memiş, şunları söyledi:

"Önümüzdeki süreçte dolar fiyatının 8-9 lira seviyelerine yükselmesi kimse için sürpriz olmamalı. Altının gram fiyatı ise 467-468 lira seviyesinde. Kısa dönemde belki tekrar 460 lira seviyesinin altına da gerileyebilir. Dolar kurundaki güçlü duruş devam ettikçe altının ve gümüşün gram fiyatlarındaki düşüşler de sınırda kalıyor. Ons fiyatlarında ne kadar sert düşüşler yaşansada gram tarafında bu düşüşlerin kalıcı olmadığını görüyoruz. Dolayısyla altın ve gümüş alacak yatırımcıların mutlaka harekete geçmesi gerekiyor."

'Gümüş, kazançlı alım fırsatı sunuyor'

"Özellikle gümüş tarafına dikkat çekmek istiyorum. Gümüşün ons ve gram fiyatlarında da sert düşüşler gördük. Gram fiyatı şu anda 6 lira seviyesinin altında. Gümüş, orta ve kısa vadede baktığımızda çok iyi alım fırsatları sunuyor."

'Dünya genelinde finans sistemi daraldı'

"Dünya genelindeki finans sisteminde ciddi bir daralma var. Dünya genelinde ciddi bir işssizlik durumu yaşanıyor. Dolayısıyla insanlar eskisi gibi yatırım yapıp tasarruflarını kullanamıyorlar. Herkes hayatını hazırdan yiyerek sürdürüyor."