İslam Memiş 'Bugüne değerlendirsinler' deyip uyardı! "Devletin ne demek olduğunu görecekler"

Altın ve dolar fiyatlarında yaşanan büyük değer kayıplarını değerlendiren İslam Memiş, altın ve dolar borcu olanlara 'Fırsatı değerlendirme' çağrısında bulundu.

"Bence değerlendirmeli"

Altın ve para piyasa uzmanı İslam Memiş, CNN TÜRK canlı yayınına bağlandı. Son günlerde piyasada oluşan dalgalanmaya ilişkin konuştu. "Bu yeni paketle birlikte gerçekten iyi bir zemin oluştu. Alamadım, varlıklarımızı yerine koyamadık, borcum vardı' falan diye seslenen vatandaşlarımız da bugünleri bence değerlendirmeli diye düşünüyorum" dedi.

"Gümüş de altın gibi kazandırıyor"

Altın ve para piyasa uzmanı İslam Memiş, altının her zaman kazandıran bir yatırım aracı olduğunu söylerken yatırım için farklı bir seçenek de önerdi. "Önceden altın alıyorduk, artık alamıyoruz. 'Çeyrek altın 1500 lira olmuş, gram altın 720 lira olmuş' diyen vatandaşlarımıza gümüşün gram fiyatının bugün 9 lira olduğunu, aynı altın gibi kazandırdığını ben belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.

"Devletin ne demek olduğunu görecekler"

Altın ve doların artışı ile her şeye zam gelmişti. Peki bu düşüşler marketlere de yansıyacak mı? İslam Memiş, "Devletin şu anda ekonomiye odaklanmış olduğu bu süreçte, hiç kimse sanmasın ki biz bu işten nemalanırız, fırsatçılık yaparız, kafamıza göre zam yaparız. O fırsatçılık yapanlar öyle bir cezalarla karşı karşıya kalacaklar ki devletin ne demek olduğunu görecekler" yanıtını verdi.