İslam Memiş altın ve dolar için 2 tarih verdi!

İslam Memiş, dolar ve altın fiyatlarında 20 Ocak'ta açıklanacak TCMB ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararları ile 26 Ocak'taki Fed'den gelecek açıklamaların etkili olacağını söyledi.

İşte İslam Memiş'in o açıklamaları;

Piyasalar merkez bankalarına odaklanmış durumda. Özellikle Türkiye için hem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hem de Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararı oldukça önemli.

Bu iki faiz kararı yurtiçi dolar kurunun seyri açısından oldukça önemli olacak. Şuanda küresel piyasalarda bir sıkışma var. Çünkü bütün yatırımcılar 25-26 ocak tarihindeki Fed toplantısına odaklandı. 26 Ocak tarihinde Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları emtia fiyatlarında doların küresel piyasalardaki seyri açısından bir de kripto para piyasası açısından oldukça önemli olacak.

Aslında küresel piyasaların Fed’e odaklandığını gözlemliyoruz. Dar bant aralığına sıkışan bir fiyatlama var. Küresel piyasalarda bu dar bant aralığı 26 Ocak tarihine kadar devam edecek.

Bu hafta özellikle TCMB’nın faiz kararı dolar/TL kuru üzerinde Türk Lirası’nın performansı açısından oldukça önemli olacak. Eğer TCMB faizleri pas geçerse Dolar kurundaki aşağı yönlü trend devam edebilir. Diğer yandan Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararı Euro/Dolar paritesi üzerinde etkili olacağı için bu da Dolar/TL kurunun yurtiçindeki seyri açısından öneli olacak.

Altının ons değeri açısından 1790-1830 dolar aralığı geçerliliğini koruyor. Gram altın/TL tarafında 780-810 TL aralığını takip etmeye devam edeceğim. Dolar kurunda biraz daha geniş bant aralığında dalgalanma bekliyoruz. Çünkü TCMB’nın faizler hakkında nasıl bir karar vereceği belirsizliğini koruduğu için tekrar 13-13,80 TL aralığında veya 12,90-13,80 TL aralığında dalgalanan bir fiyat görebiliriz. Kripto para piyasasında yatay bir görünüm sürüyor.