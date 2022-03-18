İslam Memiş "Altın düşecek" dedi, o seviyeyi işaret etti

Haftanın son işlem gününde altın fiyatları dalgalı bir seyir izliyor. 18 Mart cuma gününe yükselişle başlayan gram altın öğlene doğru 920 liranın altına indi. Gram altın fiyatları saat 14.30 itibariyle 920 lirayı geçip 922 liraya ulaştı. Bugün gram çeyrek altın 1.508,00, yarım altın 3.015,00, cumhuriyet altını da 6.008,00 liradan alıcı buluyor. Altın fiyatlarının bir anda fırlayıp aynı hızla düşmesi yatırımcının kafasını karıştırıyor. Piyasa Uzmanı İslam Memiş, dolar kurunda düşüş öngördüğünü belirterek, "Ons altınla dolar TL'nin gerilemesi gram tarafına yansır. 850-900 bandından kademeli alımın uygun olduğunu düşünüyorum" dedi.

Kripto para hızla yükselecek

Kripto paralarda hızlı yükselişler beklediğini de ifade eden Memiş, "Tekrar geniş bant aralığını göz önünde bulundurmak lazım. Eline yeni TL geçmiş olanlar var. Korkuyla, algılarla varlıklarınıza yön vermeyin" diye konuştu.