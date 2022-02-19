İslam maskesi takmış münafıklar! Hakan Şükür, Sezen Aksu'nun hakaretini övüp, Tarkan'ı destekledi

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FETÖ'cüler taktıkları İslam maskesi ile kitleleri etkileme çabalarını sürdürüyor.

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür, bir yandan Hazreti Adem (a.s) ile Hazreti Havva validemize "cahiller" hakaretinde bulunan Sezen Aksu'yu güzelleyip, diğer yandan "kader ve iman" dersi vermeye çalıştı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Şükür, "Sezen Aksu'nun 'Avcı' şiiri onlarca farklı dile çevrildi, Tarkan Geççek ile ülkenin ağlanması gereken haline küçükte olsa tebessüm ettiren bir umut oldu." dedi.

Sezen Aksu'nun Hazreti Adem (a.s) ile Hazreti Havva validemize yönelik hakaretinin farklı dillere çevrilmesi ile gururlanan Şükür, mesajına "kader ve iman" dersi vererek devam etti:

Sanat ve sanatçı duyarlılığına ne kadar da ihtiyaç varmş. Ben de diyorum ki kadere iman eden, kederden emin olur. Geççek.