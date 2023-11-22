  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dünyaca ünlü Türk firması Zorlu Holding’den flaş karar! Tüm ülkeye böyle duyurdular

Dünya devi o firma, Türkiye’de artık bunu yapmayı bıraktı! Herkes şaşkın! Ne olduğunu anlamaya çalışıyorlar

Erdoğan'dan kritik açıklama: En kısa sürede Mısır'a gidebilirim

Sen ne yaptın böyle Elon Musk! Ve bomba hamle geldi! Ortalığın tozunu attıracak

Türkiye skandal savunma sanayii ambargosu! Söz verdiler ama tutmadılar, Türk devi devreye girdi

O alçaktan, skandal “Gazze” açıklaması! Hadi oradan namussuz herif

Hilal Kaplan bombaladı! 45 gün sonra akılları başına yeni geldi! Bu nasıl bir ikiyüzlülük böyle

AK Parti'de şok istifa! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Herkes şaşkın

Eurofighter'ı üreten şirketten ortalığı ayağa kaldıracak Türkiye talebi! Almanya işte şimdi köşeye sıkıştı

Son dakika olarak duyuruldu! Türkiye’den o ülkeyle ilgili flaş hamle! Her şey hazır
Dünya İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) heyeti, Gazze için bir araya geldi: Olağanüstü toplanan üyeler İsrail'e karşı...
Dünya

İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) heyeti, Gazze için bir araya geldi: Olağanüstü toplanan üyeler İsrail'e karşı...

Yeniakit Publisher
2023-11-22 19:26:00 - 2023-11-22 19:39:22
İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) heyeti, Gazze için bir araya geldi: Olağanüstü toplanan üyeler İsrail'e karşı...

İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) ve Arap Birliğinin dünya basınına ve kamuoyuna açıklaması: üye devletler adına İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona erdirilmesi için diplomatik görüşmeler yürütmek üzere görevlendirdiği olağanüstü Bakanlar Komitesinden oluşan heyet, İngiltere'nin başkenti Londra'da temaslarda bulundu.

İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) ve Arap Birliğinin, üye devletler adına İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona erdirilmesi için diplomatik görüşmeler yürütmek üzere görevlendirdiği olağanüstü Bakanlar Komitesinden oluşan heyet, İngiltere'nin başkenti Londra'da temaslarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es-Safedi, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El-Maliki, Nijerya Dışişleri Bakanı Yusuf Tuggar, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile Katar'ın Londra Büyükelçisi Fahd bin Muhammed el-Atiyye'nin yer aldığı komite, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron'la bakanlığın tarihi Lancaster House yerleşkesinde bir araya geldi.

Görüşmede, İngiltere Dışişleri Bakanlığında Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Güney Asya'dan Sorumlu Devlet Bakanı Lord Tarık Ahmed de yer aldı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığının, X sosyal medya platformundan görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "İİT ve Arap Ligi'nin, Gazze'deki savaşın durdurulması, kalıcı barışın sağlanması için uluslararası girişimlerde bulunmakla görevlendirdiği heyet, bugün Londra'daydı." ifadesi kullanıldı.


Açıklamada ayrıca, Dışişleri Bakanı Fidan ile mevkidaşlarının, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron'la görüştüğü belirtildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 69, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 5 bin 840'ı çocuk ve 3 bin 920'si kadın olmak üzere 14 bin 128 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 225 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 79 Hizbullah mensubu öldü.

İsrail ile Hamas, çatışmalara insani ara verecek uzlaşmanın 23 Kasım'da uygulamaya girmesini kabul etti. Buna göre çatışmalara 4 günlük insani ara verilecek. Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli esir serbest bırakılacak.

Başkan Erdoğan İBB adayı sorusuna yanıt verdi! İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerin adayları...
Başkan Erdoğan İBB adayı sorusuna yanıt verdi! İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerin adayları...

Gündem

Başkan Erdoğan İBB adayı sorusuna yanıt verdi! İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerin adayları...

Bölgede petrol fışkırıyor: Müjde her an verilebilir! Türkiye'nin en zengini o ilçe mi olacak?
Bölgede petrol fışkırıyor: Müjde her an verilebilir! Türkiye'nin en zengini o ilçe mi olacak?

Ekonomi

Bölgede petrol fışkırıyor: Müjde her an verilebilir! Türkiye'nin en zengini o ilçe mi olacak?

Futbol dünyasını sarsan dolandırıcılık! Yeni gelişme: Arda Turan'ın çektiği video kaydı, dava dosyasında! "Emre Belözoğlu'nun 1 lira parası kalmadı!
Futbol dünyasını sarsan dolandırıcılık! Yeni gelişme: Arda Turan'ın çektiği video kaydı, dava dosyasında! "Emre Belözoğlu'nun 1 lira parası kalmadı!

Aktüel

Futbol dünyasını sarsan dolandırıcılık! Yeni gelişme: Arda Turan'ın çektiği video kaydı, dava dosyasında! "Emre Belözoğlu'nun 1 lira parası kalmadı!

AB'den ambalaj atıklarını azaltacak! Hakkında flaş karar! Ülke yasal düzenleme için bir adım daha!
AB'den ambalaj atıklarını azaltacak! Hakkında flaş karar! Ülke yasal düzenleme için bir adım daha!

Dünya

AB'den ambalaj atıklarını azaltacak! Hakkında flaş karar! Ülke yasal düzenleme için bir adım daha!

Ersin Tatar: İHA'lar ve SİHA’lar Akdeniz'in tümünü denetleyebiliyor! KKTC Cumhurbaşkanı'ndan Türkiye'ye Yorum yağdı!
Ersin Tatar: İHA'lar ve SİHA’lar Akdeniz'in tümünü denetleyebiliyor! KKTC Cumhurbaşkanı'ndan Türkiye'ye Yorum yağdı!

Gündem

Ersin Tatar: İHA'lar ve SİHA’lar Akdeniz'in tümünü denetleyebiliyor! KKTC Cumhurbaşkanı'ndan Türkiye'ye Yorum yağdı!

Başkan Erdoğan İBB adayı sorusuna yanıt verdi! İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerin adayları...
Başkan Erdoğan İBB adayı sorusuna yanıt verdi! İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerin adayları...

Gündem

Başkan Erdoğan İBB adayı sorusuna yanıt verdi! İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerin adayları...

{relation id:1806892 slug:'iyi-parti-sakarya-milletvekili-umit-dikbayir-suc-duyurusunda-bulundu-ortaligi-ayaga-kaldiracak-basvuru'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23